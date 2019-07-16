Курилки возвращают в аэропорты

Депутаты проголосовали за возвращение курилок в аэропорты: Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который позволит создавать специальные комнаты внутри зданий для зарегистрированных пассажиров, работников авиакомпаний и аэропортов. Впервые идея прозвучала еще два года назад, но только сейчас документ рассмотрели в нижней палате.

Автор инициативы, депутат Сергей Боярский, считает, что это важный шаг по возвращению курилок в аэропорты: «С момента внесения мной этой инициативы прошло уже более двух лет, немало было сломано копий. В итоге, по всей видимости, аргументы были убедительными, и большинство коллег меня поддержало, за что я им очень благодарен. Уверен, что этот закон ждут как и некурящие, которым надоел дым в туалетных комнатах, так и курильщики, которые хотят реализовывать свою потребность в курении табака, не нарушая закон. При этом те аэропорты, которые строятся или сейчас находятся на этапе реконструкции, по моей информации, заложили возможность установки оборудования специальных комнат для курения, потому что верили в здравый смысл, в то, что мы рано или поздно вернем им такую возможность».

Запрет на курение в аэропортах действует с 2014 года. Авторы законопроекта считают его неэффективным, так как пассажиры все равно нарушают правила. Легче вновь открыть комнаты для курения, тем более многие из них сохранились, согласен генеральный директор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев: «В чистой зоне отдельные комнаты для курения есть во всех аэропортах, просто они были закрыты с 2014 года.

Но все равно люди курят или под лестницей, или в туалетах, никуда от этого не денешься.

Так нужно предоставить им отдельную комнату, пусть покурят нормально, по-человечески. В таком случае они никому не мешают».

Против возвращения курилок в аэропорты выступили в Совете федерации. Инициативу также критиковали Минздрав, Роспотребнадзор и Министерство транспорта. Законопроект противоречит антитабачной политике, уверен депутат Госдумы Алексей Куринный: «Любые шаги назад, любые послабления, любые уступки, коими, собственно, и является этот законопроект, на мой взгляд, абсолютно неправильны в части реализации государственной политики. Тем более следом раздались предложения разрешить курить в поездах, еще в каких-то местах, где сегодня курение запрещено. Основной посыл авторов этой инициативы в том, что якобы неэффективно работают сегодня те органы, которые должны привлекать к ответственности курильщиков, и зачем тогда бороться, если все равно победить не можем. Это абсолютно ложный посыл с самого начала.

Настораживает, что позиция Минздрава, до этого четкая и жесткая, вдруг неожиданно изменилась.

На комитете они этот законопроект дважды отвергли, на третий раз после соответствующей работы и, я так понимаю, каких-то кулуарных договоренностей, они его уже поддержали, так же, как и профильный комитет».

Противники возвращения курилок в аэропорты уверены, что это приведет к подорожанию авиабилетов. Депутатов смутило, что реализация идея не потребует бюджетных средств, а, значит, за это заплатят пассажиры, заключили в Госдуме.

Иван Корякин