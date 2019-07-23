Nissan представил тизер нового Juke

Компания Nissan представила тизер нового поколения компактного кроссовера Juke, сообщает японский автопроизводитель.

Судя по изображению, автомобиль сохранит характерное оформление передней части кузова с расположенной в несколько ярусов оптикой, которая будет выполнена полностью из светодиодов.

Кроссовер построят на платформе CMF-B, которую использует новый хэтчбек Renault Clio и кроссовер Renault Captur. Не исключено, что новое поколение модели получит гибридную модификацию и полностью электрическую версию — на старте продаж кроссовер будет предложен с несколькими вариантами бензиновых и дизельных моторов. Автомобиль получит передне- и полноприводные версии.

Напомним, Nissan прекратил поставки Juke на российский рынок в связи с окончанием действия одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Продавать в России второе поколение кроссовера, премьера которого состоится 3 сентября, марка не планирует.