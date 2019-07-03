Renault представил новое поколение Captur

Renault Captur. Фото: Renault

Renault Captur. Фото: Renault

Renault Captur. Фото: Renault

Автомобиль построен на новой платформе CMF-B, которую уже использует компактный хэтчбек Renault Clio последнего поколения. Дизайн кроссовера выдержан в фирменном стиле современных моделей марки — Captur стал первой машиной с C-образными фонарями, которые позднее появятся и на других Renault.

Машина получила полностью новый салон, который отличается необычной архитектурой передней панели и вертикальным экраном мультимедийной системы, которая сочетается с цифровой приборной панелью. Расширился список опционального оборудования.

В линейку моторов вошли бензиновые (100-сильный 1-литровый, а также 1,3-литровый 130- и 155-сильный двигатели) и дизельный (95- и 115-сильный 1,5-литровый мотор) агрегаты, которые сочетаются с 5- и 6-ступенчатой механическими коробками передач и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Появятся также газовый вариант и гибридная модификация с мотором E-Tech с 1,6-литровым бензиновым двигателем и парой электромоторов. Батарея на 9,8 кВт/ч обеспечит до 45 км пробега на электротяге.

В продаже новый Renault Captur в Европе появится осенью 2019 года.