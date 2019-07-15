Новый Nissan Juke представят 3 сентября

Компания Nissan назвала дату премьеры нового поколения компактного кроссовера Juke, сообщает японский автопроизводитель.

Автомобиль покажут осенью 2019 года — дебют машины состоится 3 сентября, что официально подтвердила компания. В преддверие премьеры опубликован первый тизер новинки, на котором показаны фары Nissan Juke второго поколения.

Кроссовер построят на платформе CMF-B, которую использует новый хэтчбек Renault Clio и кроссовер Renault Captur. Не исключено, что новое поколение модели получит гибридную модификацию и полностью электрическую версию — на старте продаж кроссовер будет предложен с несколькими вариантами бензиновых и дизельных моторов. Автомобиль получит передне- и полноприводные версии.

Напомним, Nissan прекратил поставки Juke на российский рынок в связи с окончанием действия одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Продавать в России второе поколение кроссовера марка не планирует.