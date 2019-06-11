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Nissan прекратит продажу GT-R и Juke в России

Компания Nissan прекратит продажу двух моделей в России, сообщает «Авторевю».

В связи с окончанием действия одобрения типа транспортного средства (ОТТС) российский рынок покинут спорткар Nissan GT-R и кроссовер Nissan Juke. Оба автомобиля для продолжения продаж необходимо оснащать системой ЭРА-ГЛОНАСС, а с учетом небольшого спроса на модели и грядущей смены поколений Juke, марка принял решение прекратить поставку машин в Россию.

Напомним, поставки Nissan Juke в Россию прекратились весной 2016 года из-за скачка курса валюты, а импорт модели из Великобритании возобновили летом 2017 года. Последнее обновление спорткара Nissan GT-R прошло весной 2019 года.

После ухода с рынка Juke и GT-R, марка в России будет представлена только кроссоверами (Qashqai, X-Trail, Murano и Terrano), выпускающимися в Санкт-Петербурге и Москве.

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