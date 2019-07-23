ВТБ избавляется от лишнего

Группа ВТБ, начавшая вести переговоры о передаче городу 49% акций «Мосметростроя», приступила к распродаже непрофильных активов компании. Так, участок на Газгольдерной улице на юго-востоке Москвы приобрела девелоперская компания «Гранель», которая строит жилые комплексы преимущественно в Подмосковье. Сумма сделки могла превысить 1,5 млрд руб. А инвестиции в строительство на площадке еще 70 тыс. кв. м жилья могут достигнуть 7 млрд руб.

Компания «Гранель» стала собственником 2,2 га на Газгольдерной улице, недалеко от Рязанского проспекта на юго-востоке Москвы, рассказали “Ъ” два консультанта на рынке недвижимости. Их информация подтверждается данными Kartoteka.ru, согласно которым в июне 2019 года соучредителем ООО «Концепт недвижимость» (на его балансе находится участок) без доли стало подконтрольное «Гранель» ООО «СЗ "Гранель-МДРЗТ"». Все доли в «Концепт недвижимости» находятся на балансе ООО «Символ», подконтрольного Ирине Салтыковой. Ранее собственником этого юрлица выступал Сергей Нюхалов — замдиректора по продажам «Гранель». В самой компании отказались от комментариев.

Ранее «Концепт недвижимость» находилась на балансе структур «Мосметростроя» и ВТБ, а в конце 2018 года перешла в ЗПИФ «Прогресслэнд» соучредителем которого, по данным «СПАРК-Интерфакс», выступает ЗАО «ВТБ специализированный депозитарий». В ВТБ подтвердили “Ъ”, что сделка по продаже актива закрылась в июне этого года, но ее сумму не раскрывают. Партнер Colliers International Владимир Сергунин предполагает, что стоимость продажи участка могла составить 1,7–1,9 млрд руб.

В Москомстройинвесте пояснили “Ъ”, что в 2015 году власти города согласовали строительство на участке 70 тыс. кв. м жилья и 2,5 тыс. кв. м нежилой недвижимости. Инвестиции в проект такого масштаба составят 6,5–7,5 млрд руб., добавляет Владимир Сергунин. Управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая предполагает, что инвестиции могут быть в размере 4,7 млрд руб. без учета расходов на подключение участка к инженерным сетям. Средняя стоимость продажи квартир в будущем комплексе составит 170–175 тыс. руб. за 1 кв. м, предполагает эксперт.

Владимир Сергунин указывает, что сейчас выбранная локация не отличается выгодными характеристиками — участок находится на территории промзоны. При этом его транспортную доступность эксперт называет высокой: рядом находятся стации метро, МЦК и выезд на Третье транспортное кольцо. Госпожа Литинецкая предполагает, что проект «Гранель» не будет конкурировать с расположенными рядом комплексами «Кварталы 21/19», Sreda и Balance: все эти новостройки находятся уже в высокой стадии строительной готовности. «Сложность реализации проекта на Газгольдерной может быть связана с реновацией бывшей территории Карачаровского механического завода и новым проектом группы ПИК, выкупившей площадку Московского жирового комбината»,— рассуждает эксперт.

«Гранель» существует с 1992 года. Основные собственники компании — Ильшат Нигматуллин и Андрей Назаров. Портфель проектов компании оценивается в 4,5 млн кв. м, следует из информации на ее официальном сайте. По данным Единого реестра застройщиков, «Гранель» находится на восьмом месте в топ-10 крупнейших компаний по объему строительства жилья в России и на втором — в Московской области. Площадка на Газгольдерной улице станет третьим проектом компании в Москве.

Участок на Газгольдерной улице перешел ВТБ от «Мосметростроя», пояснили “Ъ” в пресс-службе банка. 49% акций этой компании вместе с непрофильными активами группа получила в 2017 году в рамках урегулирования долга «Мосметростроя» на 30 млрд руб. Еще 51% компании сейчас находится у структуры совладельцев УГМК Искандера Махмудова и Андрея Бокарева. Но в скором времени ВТБ может выйти из числа совладельцев «Мосметростроя»: переговоры о выкупе доли госбанка сейчас ведет мэрия Москвы (см. “Ъ” от 15 июля). Недвижимость и земельные активы, по всей видимости, в периметр этой сделки не войдут.

Александра Мерцалова