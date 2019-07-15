«Мосметрострой» дорыл тоннель до мэрии

Мэрия Москвы намерена стать владельцем одного из субподрядчиков строительства столичной подземки — «Мосметростроя», чей текущий бизнес оценивается в 10–15 млрд руб. Городские власти ведут переговоры о покупке акций компании у ее собственников, ВТБ и структуры совладельцев УГМК Искандара Махмудова и Андрея Бокарева. С новым владельцем «Мосметрострой» получит шанс на больший объем заказов, однако это может вызвать вопросы как у других игроков рынка, так и у Федеральной антимонопольной службы.

Власти Москвы изучают возможность покупки всего пакета акций АО «Мосметрострой» — подрядчика строительства транспортной инфраструктуры. Об этом “Ъ” сообщил чиновник в мэрии и подтвердил топ-менеджер конкурирующей компании. По данным собеседника “Ъ”, переговоры ведет департамент городского имущества, на баланс которого перейдут акции в случае закрытия сделки. В департаменте и «Мосметрострое» от комментариев отказались. Так же поступили в ВТБ, который владеет 49% компании. Еще 51% — у структур совладельцев УГМК Искандара Махмудова и Андрея Бокарева. Запросы “Ъ”, отправленные в приемные бизнесменов, остались без ответа.

По данным «СПАРК-Интерфакса», у «Мосметростроя» выручка в 2016–2017 годах составляла по 28 млрд руб. В 2017 году у компании впервые за три года появилась чистая прибыль в размере 725 млн руб. Исходя из коэффициентов PE/PS (соотношение стоимости компании к чистой прибыли и выручке) за 2017 год, стоимость бизнеса «Мосметростроя» можно оценить в пределах 15 млрд руб., считает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Но если учитывать, что у компании этого профиля рентабельность в три раза ниже, чем у крупных застройщиков жилья, то первоначальная цена может дисконтироваться на 30%, примерно до 10 млрд руб., не исключает эксперт.

По разным оценкам, на долю «Мосметростроя» в разные годы приходилось 20–36% работ по строительству метро. Сейчас компания, как и другие игроки рынка, включая «Ингеоком», ИБТ, «Трансинжстрой», выступает субподрядчиком у АО «Мосинжпроект». Эта компания, принадлежащая департаменту строительства Москвы, отвечает за строительство метро, дорог, транспортно-пересадочных узлов, а также реновацию старого жилищного фонда и оперирует средствами, выделяемыми на эти проекты. Так, в 2017 году «Мосинжпроект» разместил заказы на 297,4 млрд руб., в 2018 году — на 188 млрд руб. С начала 2019 года компания объявила тендеры почти на 101 млрд руб.

В случае реконструкции существующих станций метро подрядчики могут заключать контракты напрямую с ГУП «Московский метрополитен». Так, «Мосметрострою» в этом году достался от ГУПа крупный контракт на 7,5 млрд руб. на выполнение работ по реконструкции части Филевской линии метрополитена. Источник “Ъ” говорит, что «Мосметрострой» продолжит получать заказы от городских компаний после перехода под контроль мэрии. Однако тендеры с участием аффилированных лиц могут вызвать вопросы у Федеральной антимонопольной службы (ФАС), поскольку в таком случае может быть нарушена конкуренция, считает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

По словам источника “Ъ”, в случае закрытия сделки слияния «Мосметростроя» с «Мосинжпроектом» не планируется. Но это все равно не избавит от необходимости согласовывать сделку с ФАС, которая может заблокировать ее, если выяснится, что покупка «Мосметростроя» приведет к монополизации рынка, подчеркивает Дмитрий Горбунов. В этом случае властям придется доказывать регулятору, что у компаний будут разные функции, предполагает гендиректор «Евроэксперта» Екатерина Синогейкина: например, «Мосметрострой» будет отвечать за экспертизу, а вся основная операционная и строительная деятельность будет интегрирована в «Мосинжпроект». С точки зрения синергии такая сделка мэрии выгодна, считает эксперт.

Продажа «Мосметростроя» в интересах и ВТБ, которому акции достались в 2017 году в рамках урегулирования части долга компании, добавляет госпожа Синогейкина. Она отмечает, что убыток ВТБ в 2018 году в 11,8 млрд руб. был получен, в частности, из-за обесценивания вложений в акции ряда компаний.

Халиль Аминов