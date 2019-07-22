Зарегистрированных кандидатов оставят в списках

Подписи за кандидатов, не допущенных к выборам в Мосгордуму, стоит перепроверить, заявила “Ъ FM” глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она также подтвердила, что встреча с независимыми кандидатами состоится во вторник, 23 июля.

В ходе переписки с редактором “Ъ FM” Элла Памфилова ответила утвердительно на вопрос, считает ли она целесообразным провести дополнительную экспертизу подписных листов. При этом глава ЦИК пояснила, что пересмотра подписей зарегистрированных кандидатов не планируется:

— Считаете ли вы необходимым перепроверить подписи тех кандидатов, которые были зарегистрированы?

— Законом это не предусмотрено. Если у кого-то из соперников есть для этого факты и основания, они могут подать друг на друга в суд. Эта неблаговидная практика имеет место в разных избирательных кампаниях, когда вместо конкуренции идей соревнуются, кто кого.

— В субботу состоялся митинг в поддержку независимых кандидатов, он собрал более 10 тыс. человек. Повлияет ли, на ваш взгляд, этот резонанс на явку на грядущих выборах в Мосгордуму?

— Сложно сказать. Точно повлияло на то, что большее количество москвичей узнало о выборах, но не факт, что это подвигнет их прийти на избирательные участки. Многое зависит от того, как дальше будут развиваться выборные события.

20 июля в Москве на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным организации «Белый счетчик», на мероприятие пришли более 22 тыс. человек, полиция насчитала 12 тыс. Участники акции настаивали, чтобы Мосгоризбирком допустил до выборов, в том числе, Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова и Илью Яшина.

“Ъ FM” узнал у других независимых кандидатов, которые успешно прошли подписной барьер, что они думают о требованиях оппозиционеров.

Кирилл Никитин, директор Центра налоговой политики Экономического факультета МГУ: «Меня в 2004 году не допустили, выставив претензии к собранным подписям. Надо быть готовым и правовыми, и политическими способами защищать свои подписи. Если ты не можешь этого сделать, зачем ты в принципе идешь на выборы? Я не верю, что Яшин, Гудков-младший, Милов не смогли собрать подписи. Если у них и есть брак, то это предмет отдельного изучения. Поэтому сдавшие подписи должны быть зарегистрированы, и есть различные методы этого добиться». Илья Свиридов, глава муниципального округа Таганский: «Я был на митинге, и я поддерживаю требования относительно пересмотра законодательства в отношении заградительного барьера по подписям — его очень сложно преодолеть. Только путем неимоверных усилий огромного количества людей мне удалось эти 5 тыс. подписей собрать. Больше всего раздражает, что кого-то регистрируют по ним, а кого-то нет. Не совсем прозрачна процедура проверки, нет подробного регламента. Права кандидатов, наблюдателей и общества должны быть четко прописаны и защищены законом». Анастасия Татулова, генеральный директор сети семейных кафе «Андерсон»: «Есть закон, плохой или хороший, но он есть. Если ты его не соблюдаешь, тебя снимают с выборов. Я считаю, что им не в Мосгордуму надо, а им просто нужен скандал. Идти сейчас кому-то навстречу, говорить "давайте мы проверим вас еще раз" — это странно. 20 тыс. человек, вышедших на площадь, это по тысяче человек на 20 кандидатов. Для того чтобы выиграть выборы в любом округе, нужно минимум 20 тыс. человек».

Всего до выборов в Мосгордуму не допустили 57 подавших заявление, 39 из них — самовыдвиженцы. Причиной стали нарушения при сборе подписей — в частности, комиссии зафиксировали в листах ошибки сборщиков и данные умерших людей. Независимые кандидаты с этим не согласны. Они поставили ультиматум: или Мосгоризбирком зарегистрирует их в течение недели, или 27 июля состоится новый митинг, на этот раз — у здания мэрии на Тверской улице.

Если новая акция не будет согласована с властями, она вряд ли соберет столько же москвичей, что и в минувшую субботу, но протестная активность, тем не менее, сохранится, уверена политолог Екатерина Шульман: «Люди чувствуют, что они что-то вложили в эту избирательную кампанию. Когда им говорят, что их вложения обнуляются, это раздражает. Требования людей ведь минимальны: они просят зарегистрировать кандидатами, не мандаты раздать. Протестные настроения — довольно непредсказуемая вещь. Люди могут и разозлиться, если наткнутся на отказ. Придет больше людей или меньше, нельзя сказать.

Мы еще довольно далеко от финала выборной кампании: будет еще само голосование, его последствия. Пока можно сказать следующее: энергия протеста достаточно высока.

Как только появляется легальная и относительно безопасная возможность проявлять свое недовольство, люди очень охотно это делают. Одновременно мы фиксируем, скажем так, меньшее желание участвовать как в несогласованных акциях, так и в каком-то насильственном протесте».

По данным «ОВД-Инфо», на субботнем митинге задержали семь человек. Позже у одного из них обнаружили закрытый перелом руки. В Росгвардии информацию опровергли. В ведомстве заявили, что двум участникам акции стало плохо, и сотрудники помогли им дойти до машины скорой помощи.

Лилия Галявиева, Глеб Силко