Камбарку пока оставят без опроса

Центризбирком Удмуртии отказал в регистрации инициативной группы по проведению регионального референдума по размещению в Камбарке комплекса по переработке отходов 1-2 классов опасности. Такое решение было принято на заседании комиссии 22 июля. Позицию объяснили формальными причинами — один из участников инициативной группы не указал населенный пункт, в котором проживает. Кроме того, из 21 члена группы позиция одного участника не была отражена в протоколе. Представитель инициативной группы Ия Боронина заявила, что они вновь попытаются пройти регистрацию. Эксперты же сомневаются в перспективах проведения референдума по данному вопросу.

Вопрос регистрации инициативной группы для проведения республиканского референдума рассмотрели на заседании ЦИК Удмуртии 22 июля. Как сообщила заместитель председателя ЦИК Жанна Дворцова, документы поступили в комиссию 8 июля. Инициативная группа из 21 человека решением от 4 июля выступила с решение провести референдум по трем вопросам. Прежде всего, жителям Удмуртии предлагается высказать мнение по поводу возможности размещения производственного комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 1-2 классов опасности в Камбарке, также участника предлагали выразить свое отношение к тому, чтобы переработка проводилась на расстоянии не менее 150 км от населенных пунктов и водных объектов. Наконец, третий вопрос касался переработки таких отходов на территории Удмуртии.

Объект по уничтожению химоружия в Камбарке работал в 2006–2011 годах. Согласно недавно опубликованному постановлению правительства России он будет перепрофилирован в производственно-технологический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности. В этом году планируются начать разрабатывать проект, заказчиком которого выступает «Росатом», ФГУП «РосРАО» представит его на общественные обсуждения в 2020 году. Пуск предприятия ожидается не ранее 2023 года. Всего в России таким образом решено перезапустить четыре объекта, использовавшихся для уничтожения химического оружия.

По закону свое решение ЦИК должен представить в течение 15 дней с подачи документов, комиссия собралась фактически в последний вечер. Госпожа Дворцова рекомендовала отказать в регистрации инициативной группы по двум причинам. Во-первых, один из участников группы не указал данные о населенном пункте, в котором проживает, при этом остальные параметры адреса, а также паспортные данные присутствуют. Во-вторых, в протоколе значится 21 участник, из которых только 20 проголосовали за создание инициативной группы, позиция еще одного человека не указана. «Данный факт не позволяет установить действительный ход голосования по вопросам повестки дня и вызывает сомнения в правильности проведенного подсчета»,— пояснила госпожа Дворцова.

По ее словам, все это является основанием для отказа в регистрации инициативной группы. Член ЦИК, представляющий КПРФ, Владимир Воронцов отметил, что это формальные причины, а замечания «чистой воды казуистика», представителям инициативной группы можно было бы ранее дать пояснения, чтобы они внесли необходимые исправления. «Получается, что мы рубим на корню инициативу, а потом эта инициатива будет выходить на улицы»,— добавил господин Воронцов.

Жанна Дворцова пояснила, что процедура не предусматривает внесение исправлений или дополнений в документы. Инициативной группе придется собираться заново и подавать заявку на проведение референдума в ЦИК. В итоге члены комиссии при одном воздержавшемся проголосовали за отказ в регистрации группы.

Представитель инициативной группы Ия Боронина отметила, что в ближайшие дни она вновь направит необходимые документы в ЦИК. «Все недочеты, которые сегодня нашла комиссия, чисто формальные. Мы исправим все документы и подадим заново в ближайшие сутки-двое, и в течение 15 дней ждем уже положительного решения ЦИК»,— сказала госпожа Боронина.

В случае регистрации инициативной группы по референдуму предлагаемые вопросы будут далее направлены в госсовет Удмуртии. По мнению политолога Павла Заболотских, власти Удмуртии будут делать все, чтобы этот референдум не состоялся. «Проведение референдума будет поражением всего внутриполитического блока администрации главы и поставит Александра Бречалова в сложнейшую ситуацию. С одной стороны — решение правительства России, с другой — референдум, на котором будет, с высокой вероятностью, дан отрицательный ответ»,— говорит эксперт.

Напомним, 17 июля общественники и журналисты вместе с представителями ФГУП «РосРАО» посетили объект по уничтожению химоружия в Камбарке, который планируется перепрофилировать. Разработчики проекта отмечают, что в России есть высокая потребность в переработке отходов 1-2 классов опасности, при этом радиоактивные отходы везти на такие комплексы не будут. Будут учтены все современные требования безопасности при эксплуатации комплекса и логистике. На объекте в Камбарке необходимые условия для этого уже созданы. Тем не менее, в Удмуртии за последний месяц прошло несколько акций протеста против размещения комплекса переработки опасных отходов в республике. Граждане опасаются влияния завода на экологию и здоровье населения. Эксперты «РосРАО» и ряда экологических организаций отмечают, что объект УХО, проработавший в Камбарке несколько лет, такого влияния не оказал, что подтверждено исследованиями. «РосРАО» ранее также разметило тендер о проведении социологического опроса в Удмуртии.

Михаил Красильников