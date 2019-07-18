Экскурсией ответили на протесты

В Удмуртии после нескольких протестных акций и высказываний в соцсетях против планов перепрофилирования бывшего завода по уничтожению химоружия в Камбарке в комплекс по переработке отходов I и II классов опасности провели экскурсию по объекту для экспертов, экологов, журналистов и общественников.Работники предприятия показали цеха и несколько лабораторий, которые занимаются мониторингом состояния окружающей среды, и медицинский центр. По словам сотрудников лабораторий, за все время работы объекта никаких превышений норм опасных веществ зарегистрировано не было, а общая заболеваемость среди сотрудников объекта в два раза ниже, чем по Удмуртии. Противники перезапуска предприятия после экскурсии отметили, что документальных подтверждений этому им не представили, а в новом проекте пока много неизвестного.

Экскурсию по объекту утилизации химического оружия (УХО) в Камбарке провели для общественности 17 июля. Экспертам, экологам, журналистам и общественникам Удмуртии, Башкирии, Татарстана, Пермского края и Кировской области показали цеха, лаборатории, которые занимаются мониторингом состояния окружающей среды, медицинский центр, передвижные лаборатории на базе КамАЗа и моторной лодки, с помощью которой берут воду на анализ из Камы и местного пруда. По словам сотрудников лабораторий, за все время работы объекта никаких превышений норм зарегистрировано не было. Сами работники отметили, что не было и инцидентов, связанных с химической безопасностью.

Объект по уничтожению химоружия люизита в Камбарке работал в 2006–2011 годах. Согласно недавно опубликованному постановлению правительства России он будет перепрофилирован в производственно-технологический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности. В этом году планируются начать разрабатывать проект «Росатома», ФГУП «РосРАО» представит его на общественные обсуждения в 2020 году. Пуск предприятия ожидается не ранее 2023 года. Всего в России таким образом решено перезапустить четыре объекта, использовавшихся для уничтожения химического оружия.

Исполняющий обязанности начальника объекта Максим Баженов рассказал об участке термического обезвреживания отходов, который состоит из двух линий переработки — твердых и жидких отходов. «В отделении, где перерабатывают твердые отходы, установлена печь сжигания, производится сжигание при температуре 1 тыс. градусов. Дымовые газы поступают в камеру дожига, их дожигают при температуре 1,2 тыс. градусов. Затем все уходит на систему очистки дымовых газов. Выброс дымовых газов происходит в трубу. На трубе ведется постоянный контроль с помощью газоанализаторов и путем ежедневного отбора пробы и анализа лаборатории»,— отметил Максим Баженов.

По его словам, сейчас на объекте ведется только переработка жидких отходов, твердые не перерабатывают из-за профилактических работ, которые пройдут до сентября. По словам сотрудников предприятия, одежду и костюмы химзащиты рабочих сжигают в тех же печах, где ранее сжигали люизит. После этого остается шлам, относящийся к отходам четвертой категории опасности. Его упаковывают в 200-литровые железные бочки и отправляют на зону хранения, которая находится на объекте. Всего таких площадок пять. Для захоронения шлама планируется построить специальный полигон, который был предусмотрен проектом по созданию объекта по УХО. «Сейчас проводятся подготовительные работы, и при выделении соответствующего финансирования от государства будут проведены работы по строительству полигона захоронения отходов на объекте “Камбарка”»,— отметил замначальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия при Минпромторге России Алексей Кармишин.

По словам главврача Центра гигиены и эпидемиологии №41 федерального медико-биологического агентства Алексея Карманова, который следит за работой объекта, что касается состояния окружающей среды, превышения допустимых концентраций опасных веществ на предприятии нет. Также сотрудники центра отметили, что общая заболеваемость работников предприятия в два раза ниже, чем в среднем по Удмуртии. В структуре заболеваемости работников лидируют болезни глаз,заболевания эндокринной системы, а также женские гинекологические заболевания. Сотрудники центра подчеркнули, что на протяжении всего времени наблюдения заболеваемость работников объекта не растет, кроме того, связи заболеваний с вредным фактором нет.

Общественники, выступающие против перезапуска завода в качестве комплекса по переработке опасных отходов, выразили недовольство тем, что некоторых камбарских активистов не пустили на экскурсию. «Мы не имели возможность во время данной экскурсии воспользоваться знаниями тех специалистов, которые ранее работали на данном заводе и могли бы прокомментировать все те сведения, которые нам были доложены. Мы еще не знаем, какое оборудование придет, как его будут размещать, откуда придут отходы и какие это будут отходы. В связи с этим я считаю, что делать те или иные выводы о вообще возможности данного производства на площадях выезжающего отсюда завода по УХО еще очень рано. Необходимо собирать сведения, проводить общественные слушания и проводить экспертизы»,— отметила общественница Роза Ахмедшина.

Во время брифинга и встречи с населением первый заместитель гендиректора ФГУП «РосРАО» Максим Корольков отметил, что полную картину о том, что и как хотят перерабатывать на объекте, общественности представят в сентябре. «Утилизировать и обрабатывать здесь будут отходы от предприятий, которые находятся на территории Удмуртии и ближайших регионах. Промышленность, которая здесь развита, это прежде всего химическая, нефтехимическая и машиностроение. Соответственно, мы ориентируемся на сточные воды от этих предприятий и некое техническое оборудование, которое подлежит утилизации. Продукты переработки таких отходов — вторсырье. Что касается химических веществ, которые оттуда будут извлечены, это будут либо продукты в виде ртути, ценных тяжелых металлов, цветных, земельных, либо безопасные соли. Мы для себя видим их переработку в продукты, которые будут иметь соответствующее разрешение для применения в дорожном строительстве и в других отраслях»,— пояснил господин Корольков.

Ответственный секретарь центрального совета всероссийской организации охраны природы Ольга Плямина заявила, что сегодня из ежегодного объема опасных отходов утилизируется не более 1,5%, поэтому вопрос требует решения.

Госдума приняла законопроект, который наделяет «Росатом» полномочиями по обращению с высокоопасными отходами I и II классов опасности. Он предусматривает создание единой госсистемы учета и контроля за обращением с такими отходами, а также федеральную территориальную схему. Эти документы будут содержать сведения об образовании токсичных отходов, лицензированных предприятиях по обращению с отходами, а также объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению опасных отходов. В пояснительной записке отмечается, что в России ежегодно образуется до 400 тыс. тонн отходов I и II классов опасности, однако объектов для их обработки, утилизации и безопасного размещения, отвечающих принципам наилучших доступных технологий, нет.

Как сообщил Максим Корольков, сотрудников, которые будут работать на новом предприятии, будут обучать, ими смогут стать местные жители. Что касается конкретных решений о том, какие привилегии получит Камбарка от работы объекта, господин Корольков вновь пока не назвал. Он лишь отметил, что «Росатом» в городах присутствия своих предприятий занимается развитием местной инфраструктуры.

Оксана Мымрина