Камбарка требует разъяснений

Жители Камбарки в Удмуртии хотят митинговать против переоборудования бывшего объекта по уничтожению химоружия в комплекс по утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности. Во время открытого заседания они высказали возмущения по поводу возможной новой деятельности на объекте. Компания-застройщик «РосРАО» заявила, что радиоактивные отходы в Камбарке перерабатываться не будут. Тем не менее, представителям региональных властей, а также застройщику камбаряки задавали вопросы о рисках для экологии, возможном росте заболеваний онкологией, а также о том, какие привилегии получит город от работы комплекса. Однако далеко не на все вопросы жители Камбарки получили ответы.

В Камбарке 13 июня прошло открытое заседание, посвященное переоснащению в городе бывшего объекта по уничтожению химоружия, на котором теперь планируется запустить комплекс по утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности. В нем приняли участие жители города, представители органов власти, общественной палаты и компании-застройщика ФГУП «РосРАО». Первый заместитель директора «РосРАО» Максим Корольков в самом начале мероприятия сообщил, что на комплексе не будут перерабатывать радиоактивные отходы.

«Это обязательный контроль всех партий отходов, поступающих на объект. Более того, по практике реализации на других предприятиях, эта информация будет вывешиваться в онлайн-режиме. Если будет выявлена партия отходов с повышенным фоном, то она будет идти по другому пути, тому, который установлен для других вещей. Сходиться сюда радиоактивные отходы не будут»,— отметил господин Корольков.

Объект по уничтожению химоружия в Камбарке работал в 2006-2011 годах. Согласно недавно опубликованному постановлению правительства России он будет перепрофилирован в производственно-технологический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности. В этом году планируются начать разрабатывать проект «Росатома», его представят на общественные обсуждения в 2020 году. Запуск предприятия ожидается не ранее 2023 года. Всего в России таким образом решено перезапустить четыре объекта, использовавшихся для уничтожения химического оружия. Это предусмотрено федеральным проектом «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» в рамках национального проекта «Экология».

По словам господина Королькова, на предприятии создана инфраструктура, обеспечивающая безопасность персонала, населения, проживающего в зоне защитных мероприятий, окружающей среды. Сырьем для этого комплекса могут послужить отработанные аккумуляторы, источники тока, ртутные лампы, трансформаторы и прочее. Он отметил, что сегодня все это свозится на полигоны твёрдых бытовых отходов, в овраги и прочие непредусмотренные для обезвреживания места, что создаёт серьезную экологическую угрозу. «Чтобы предприятия, организации, образующие такие отходы, не сбывали это абы кому, а отдавали государственной структуре, гарантирующей должную обработку и утилизацию, чтобы отдельные компоненты отходов были максимально возвращены в хозяйственный оборот, необходимо высокотехнологичное производство»,—отметил Максим Корольков.

Он также сообщил, что компания планирует ориентироваться при работе на апробированные технологии как отечественные, так и зарубежные. Перевозить опасные грузы будут по специально утвержденным правилам, их движение будут отслеживать посредством ГЛОНАСС, «чтобы мы были убеждены, что отходы дойдут до переработчика. Мы находимся с вами в самом начале пути, это глобальные государственные перемены в этом вопросе. Этот опыт функционирует за рубежом, в Европе»,— отметил господин Корольков.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов сказал, что до настоящего момента в России не было системного подхода по переработке отходов I-II классов опасности, хотя отдельные предприятия, в том числе в республике, этим занимаются.

Тем не менее, жителей города волновали вопросы о рисках для экологии и возможном росте онкозаболеваний. «Где гарантия того, что Камбарка не превратится во второй Шиес? В действительности пока не ясно, что здесь будет перерабатываться»,— задал вопрос один из участник мероприятия.

Эксперты отметили, что сейчас просчитывается вероятность возникновения рисков и разрабатываются меры по предотвращению таких ситуаций. Конкретные меры, по их словам, будут указаны в проектной документации, с ними в дальнейшем ознакомят местное население. Реализация проекта требует проведения государственной экологической экспертизы, в рамках которой дается оценка возможного воздействия на окружающую среду. «В том случае, если воздействие окажется не безопасным, объект реализовываться однозначно не будет. В случае, если оценка воздействия будет допустима, то объект реализуется. К 2020 году мы ожидаем заключение всех экспертиз. В случае положительного исхода мы выходим на главгосэкспертизу, которая уже определит и окончательную стоимость объекта»,— сказал замруководителя управления Росприроднадзора по Удмуртии Валерий Вологжанин.

По словам главврача Центра гигиены и эпидемиологии федерального медико-биологического агентства Алексея Карманова, за все время работы завода в Камбарке за пределы санитарно-защитной зоны и за пределами промплощадки не было ни одного случая превышения уровня концентрации опасных веществ. Как отметил главврач камбарской больницы, на сегодняшний день высоких цифр по онкозаболеваниям нет.

«Рассматривается ли вопрос о создании закрытого административного территориального образования в Камбарке в связи с реализацией данного объекта, раз I-II классы опасности?»,— задал вопрос спикерам один из депутатов Камбарского района. Однако на этот вопрос конкретный ответ не прозвучал. «Мы вопрос записали себе»,— отметил представитель общественной палаты Удмуртии Сергей Пермяков. Не получили ответа жители Камбарки и на вопрос о том, какие привилегии получит город от работы комплекса. «К сожалению, не могу прокомментировать. Я не говорю про рабочие места и налоги, которые останутся в Камбарке, вы это и так знаете. Но мы будем обсуждать те проблемы, которые есть в районе»,— заявил господин Корольков. Не дали однозначного ответа и по возможному проведению местного референдума.

Глава Камбарского района Александр Поддубский пока не определился с мнение по поводу размещении на его территории завода по переработке опасных отходов.

«Я сам не знаю, за что мне быть. Во-первых, нет информации пока о технологиях, люди приехали спросить, что нам надо. Я жил здесь вместе с вами. Я никуда отсюда уезжать не собираюсь. Все вместе мы будем решать, будет здесь этот завод или нет. Но я за то, что если даже он здесь будет, он должен быть на высоком уровне, чтобы потом не было стыдно, что мы здесь с вами собирались»,— заявил господин Поддубский.

Во время обсуждения камбаряки неоднократно отмечали, что не хотят, чтобы на территории завода вновь начиналась деятельность, связанная с утилизацией и обезвреживанием отходов. «Ничего там не надо открывать. Надо закрыть навсегда!» —кричали жители и сообщили, что хотят провести по этому поводу митинг. Эксперты, участвовавшие в мероприятии, подчеркнули, что будет создана общественная рабочая группа для наблюдения и оценки проводимых мероприятий, а также для контроля за соблюдением экологической безопасности при эксплуатации объекта.

Оксана Мымрина