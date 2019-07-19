РосРАО проведет опрос жителей Удмуртии по возможному размещению объектов обезвреживания опасных отходов в Камбарке

ФГУП «РосРАО» заказало проведение социологического исследования в Удмуртии, чтобы выяснить отношение населения к возможному размещению объектов обезвреживания отходов I и II классов опасности в Камбарке. Документация по закупке размещена на официальном сайте Росатома. Социологическое исследование планируется провести в четырех регионах, где, как предполагается, произойдет перепрофилирование объектов по уничтожению химического оружия в производственные комплексы по переработке отходов I и II классов опасности. Речь идет о Курганской, Саратовской и Кировской областях, а также Удмуртии. Согласно документации в Удмуртии, как и в других регионах, предполагается провести опрос 600 человек, из них 300 — в Ижевске.

Предметом исследования является социальное самочувствие жителей, уровень социальной адаптации и социального оптимизма, коммуникационная активность жителей, предпочтительные источники информации о событиях городе и на предприятии, лидеры мнений на территории, в том числе персоны, вызывающие доверие, управляющие городской повесткой, и негативные активисты информационного пространства. Также будет изучено отношение к программам рекультивации территории и возможному размещению объектов обезвреживания отходов I и II классов опасности, региональные и федеральные темы, вызывающие наибольший интерес, а также отношение к бренду «Росатом» (РосРАО). Начальная (максимальная) цена договора по проведению исследований в регионах —4,4 млн руб.

Напомним, 17 июля представители РосРАО вместе с общественниками и журналистами посетили объект УХО в Камбарке. В настоящее время разрабатывается проект перепрофилирования предприятия в комплекс по переработке отходов I и II классов опасности. Его планируется вынести на общественное обсуждение в 2020 году. В сентябре представители компании планируют озвучить, какие именно отходы будут перерабатываться на заводе в Камбарке и в каких объемах. При этом радиоактивные отходы сюда свозить не будут. Комплекс начнет работу не ранее 2023 года. За последний месяц в Удмуртии прошло несколько протестных акций против размещения такого производства в республике.