Жалобы в Мосгоризбирком подали 12 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы скорее всего будут рассмотрены на этой неделе «с учетом установленных сроков». По его словам, с жалобами в Мосгоризбирком обратились двенадцать кандидатов, на данный момент рассмотрено только заявление Ирины Собяниной.

«(Дмитрий) Булыкин, (Константин) Янкаускас, (Юлия) Серебрянская, (Иван) Жданов, (Екатерина) Игнатова, (Любовь) Соболь, (Елена) Русакова, Гудков Дмитрий, (Константин) Лисица, (Андрей) Бабушкин, (Сергей) Смирнов, (Ирина) Собянина. Все на прошлой неделе обратились»,— сказал господин Реут «РИА Новости».

Напомним, независимым оппозиционным кандидатам было отказано в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей. 20 июля на проспекте Сахарова прошел митинг «За допуск на выборы». По оценке некоммерческой организации «Белый счетчик», он собрал 22,4 тыс. человек. Независимые кандидаты объявили, что намерены проводить пикеты у мэрии всю неделю.

Сегодня на одиночном пикете был задержан Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Его уже отпустили.

Подробнее — в материале “Ъ” «Оппозиция не хочет держать себя в рамках».