Директора ФБК Ивана Жданова задержали у московской мэрии

Директор Фонда борьбы с коррупцией, независимый кандидат в Мосгордуму, которому ранее было отказано в регистрации Иван Жданов задержан за одиночный пикет у мэрии Москвы. Об этом он сообщил в Twitter.

Меня задержали за одиночный пикет у мэрии pic.twitter.com/a4HM2vhjir — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 22 июля 2019 г.

Господин Жданов стоял у памятника Юрию Долгорукому с плакатом «Допускай». «Сейчас составляют на меня протокол — держат в ОВД по Тверскому району»,— рассказал он «Новой газете».

Позднее Иван Жданов сообщил, что его отпустили и он возвращается к мэрии. «Приходите вы тоже, когда будет свободная минутка!» — написал директор ФБК.

Напомним, что ранее отказы в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей получили независимые оппозиционные кандидаты Илья Яшин (45-й округ), Любовь Соболь (43-й округ), Иван Жданов (восьмой округ), Константин Янкаускас (32-й округ), Юлия Галямина (девятый округ), Елена Русакова (37-й округ), Кирилл Гончаров (32-й округ) и Дмитрий Гудков (пятый округ). В 43-м округе в регистрации также отказали члену федерального политического комитета «Яблока» Сергею Митрохину. Отказ получили Александр Соловьев (третий округ) и Анастасия Брюханова (42-й округ).

20 июля на проспекте Сахарова прошел митинг «За допуск на выборы». По оценке некоммерческой организации «Белый счетчик», он собрал 22,4 тыс человек. Независимые кандидаты намерены пикетировать всю неделю.

Подробнее — в материале “Ъ” «Оппозиция не хочет держать себя в рамках».