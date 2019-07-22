ПРОВОДНИК В БУДУЩЕЕ
Завод «Камский кабель» по праву считается одним из самых современных и успешных предприятий в своей отрасли. Высокие стандарты производства и качества выпускаемой продукции позволяют ему прочно удерживать позиции на рынке, и уверенно смотреть в будущее.
Инвестиции в производственную базу
Устойчивое положение «Камского кабеля» в отрасли определяется многими причинами. Среди основных – постоянное совершенствование производственной базы, расширение продуктовой линейки и использование инновационных технологий.
Качественная продукция – залог безопасности
Репутация «Камского кабеля» как надежного партнера и за счет высоких стандартов качества, принятых на предприятии. Пермский завод не только гарантирует надежность и безопасность собственной продукции, но и активно борется за очищение рынка от фальсификата.