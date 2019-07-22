Проводник в будущее

Качественная продукция – залог безопасности

Репутация «Камского кабеля» как надежного партнера и за счет высоких стандартов качества, принятых на предприятии. Пермский завод не только гарантирует надежность и безопасность собственной продукции, но и активно борется за очищение рынка от фальсификата.