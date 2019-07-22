Качественная продукция – залог безопасности

На «Камском кабеле» очень четко контролируется выпуск кабелей и проводов. Продукция предприятия отвечает всем требованиям безопасности в соответствии с нормативной документацией и может бесперебойно работать на объектах на протяжении десятилетий.

Высокое качество выпускаемой продукции ТМ «Камкабель» обеспечивается использованием материалов от проверенных поставщиков, мониторингом и контролем всех производственных процессов, современным оборудованием с автоматизированными системами управления и контроля на всех этапах производства, а также одной из лучших в России испытательной базой кабельно-проводниковой продукции.

«Испытательный центр предприятия – центральная заводская лаборатория, является одной из крупнейших в отрасли и включает в себя шесть лабораторий, каждая из которых отвечает за проверку материалов и готовой продукции по показателям пожарной безопасности, воздействию различных физико-механических, климатических факторов, агрессивных сред. Ни один материал или полуфабрикат не поступает в производство без проверки на качество. Образцы готовой продукции также не допускаются к поставке без прохождения комплекса необходимых электрических, механических, климатических и химических испытаний, после успешного прохождения которых выдаются документы о качестве, сертификаты и декларации. Новые образцы кабелей и проводов для выхода на рынок в обязательном порядке проходят квалификационные испытания и сертификацию в независимых аккредитованных организациях», – пояснил Сергей Чернов.

Кабель без опасности

Важнейшим принципом работы «Камского кабеля» является обеспечение права потребителя на качественную и безопасную продукцию. По результатам проверок ряда объектов капитального строительства в Пермском крае доля кабеля, который не соответствует требованиям нормативно-технической документации, составляет более 80%. Это создает реальную угрозу жизни людей – использование некачественного кабеля и проводов может стать причиной пожаров, взрывов и других чрезвычайных ситуаций.

«Мы хотим, чтобы кабельная продукция, которая представлена на рынке и используется при строительстве объектов, была полностью безопасна для людей, не допускала утечек электроэнергии, работала четко и бесперебойно. Поэтому мы занимаем активную позицию по борьбе с контрафактом и фальсификатом», – отметил Александр Бузилов, коммерческий директор ООО «Камский кабель».

Так, являясь членом проекта «Кабель без опасности», предприятие участвует в пилотном проекте по входному контролю кабельной продукции, закупаемой для объектов капитального строительства, совместно с Фондом капитального строительства Пермского края проводит аудит сопроводительной документации на кабельную продукцию, а также отбор образцов кабелей для проведения лабораторных испытаний, предлагает услуги по проведению бесплатной экспертизы кабельно-проводниковой продукции в своей аккредитованной лаборатории.

Кроме того, на территории региона организована работа выездной лаборатории. «Конечные потребители кабельной продукции в срок до 31 августа текущего года могут подать заявку на проведение экспертизы сомнительных кабелей и проводов. Специалисты лаборатории на месте проведут экспресс-диагностику кабелей, по итогам которой будет составлен акт», – комментирует Александр Бузилов.

«Камский кабель» дорожит своей репутацией и призывает участников рынка не экономить на качестве. В частности, покупателям – уделять внимание проверке качества закупаемой продукции, а производителям – не искать экономической выгоды и соблюдать технические требования к кабельным изделиям для повышения их безопасности в эксплуатации.