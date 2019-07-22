Инвестиции в производственную базу

«Камский кабель» – одно из крупнейших кабельных предприятий страны, которое обеспечивает практически все отрасли экономики надежной и качественной продукцией. Для того чтобы предлагать потребителям наиболее современные и надежные решения, на заводе реализуется ряд проектов по расширению и обновлению производственных мощностей. Закупается современное оборудование, в основном импортного производства. Новые машины позволяют повысить качество выпускаемой продукции, увеличить производительность, экономить ресурсы, затрачиваемые на ремонт. В результате модернизации «Камский кабель» выпускает актуальную продукцию в соответствии с запросами потребителей.

Сергей Чернов, главный технолог ООО «Камский кабель», отметил: «За последние несколько лет расширено производство силовых кабелей, нефтекабелей, шахтных и судовых кабелей. За счет модернизации оборудования увеличен объем производства пожаробезопасных кабелей и проводов, не содержащих галогенов, освоено производство кабелей для базовых станций сотовой связи. За счет приобретения автоматической линии для упаковки проводов малыми бухтами увеличен объем выпуска продукции, поставляемой в торговую сеть «Леруа Мерлен» и другим крупным ритейлерам кабельно-проводниковой продукции».

Плановый объем инвестиций на 2019–2021 годы – 200 млн рублей ежегодно.

Приоритет на инновации

Традиционно на заводе производятся силовые кабели с разными видами изоляции и для разных областей применения: для энергетики, нефтегазоперерабатывающей отрасли и ТЭК, горнорудной промышленности, авиа- и судостроения. Для того чтобы наиболее полно удовлетворять потребности клиентов, требуется не только производство стандартных видов кабелей и проводов, нужно всегда держать руку на пульсе и отслеживать тенденции рынка. За последние два года компания значительно расширила линейку продукции.

«Наша эксклюзивная разработка – силовые кабели на среднее напряжение, которые работают в условиях пожара до 90 минут и могут использоваться для подключения приточной вентиляции, двигателей противопожарных дверей, насосов для подачи воды и прочего оборудования, которое должно сохранять работоспособность при возгорании. Среди новинок – кабели для солнечных батарей, морозостойкие кабели с температурным диапазоном эксплуатации до –65С и возможностью прокладки при –40С, которые будут использоваться в строительных проектах Сибири и Арктики, а также кабели для горнорудных и подземных работ, в том числе для соляных шахт. Освоено производство высоковольтных кабелей с металлической оболочкой с высокой степенью защиты от воды и механических воздействий для прокладки в районах с высокой коррозионной активностью, например на эстакадах, а также кабелей в изоляции из сшитого полиэтилена на среднее напряжение со встроенным оптическим модулем для использования в составе «умных сетей», которые позволяют отслеживать температуру кабелей на линии, вовремя выявлять перегревы», – комментирует Сергей Чернов.

Чтобы быть активным и успешным игроком на кабельном рынке, «Камский кабель» находится в постоянном развитии. Предприятие демонстрирует положительную динамику по целому ряду показателей, в том числе рост экспортного потенциала, увеличение объемов продаж, а также в управлении процессами проектирования и разработки продукции, закупок и логистики.