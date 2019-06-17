Мал золотник, да льготы

Компании, переросшие рамки малого и среднего бизнеса, смогут еще два года после этого оставаться в реестре МСП и пользоваться льготами и преференциями — законопроект об этом разработало Минэкономики. Также в правительстве хотят ускорить и обновление самого реестра — включать в него компании предлагается не раз в год, как сейчас, а оперативно. Бизнес-объединения приветствуют инициативы Белого дома, но отмечают, что сложившаяся система не стимулирует малый бизнес становиться крупным. Тем временем еще одним проектом Минэкономики предлагает пополнять ряды малого бизнеса и самозанятыми — для этого на них могут также распространить льготы МСП.

Механизм включения компаний МСП в реестр должен быть упрощен, сказал в пятницу первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации нацпроектов в Махачкале. Включение в реестр дает право на получение положенных МСП преференций (налоговые льготы, доступ к более дешевым кредитам, преференции при участии в закупках крупнейших заказчиков и так далее). Сейчас реестр МСП обновляется раз в год — 10 августа по данным ФНС на 1 июля. Антон Силуанов предложил обновлять реестр чаще — раз в квартал или даже по заявительному принципу.

Одновременно в правительстве ищут и более щадящие способы вывода из реестра МСП компаний, выросших в размерах и утративших право на господдержку. Минэкономики опубликовало поправки к закону «О развитии МСП», продлевающие это право еще на два года. О востребованности переходного периода представители бизнес-сообщества говорили в апреле на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Перми (см. “Ъ” от 3 апреля) — по ее итогам и было дано поручение готовить законопроект.

По нему при превышении порога дохода от предпринимательской деятельности (800 млн руб. в год для малых и до 2 млрд руб. для средних компаний) и/или среднесписочной численности работников (100 человек для малых и 101–200 человек для средних) предприятия смогут оставаться в реестре еще два года — и будут исключаться из него, если превышение порогов сохранится по истечении этого срока. По мнению Минэкономики, сохранение господдержки обеспечит стабильность бизнеса в переходный период.

Первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин поддерживает обе инициативы. Ускорение включения в реестр «позволит оперативнее использовать ресурсы поддержки МСП»,— говорит он. При росте же бизнеса появится возможность использовать ресурсы, которые иначе предприниматели затратили бы на уплату дополнительных налогов, прием на работу новых сотрудников, ведение дополнительной отчетности,— и время на выбор. «Кто-то решит, что денег, которые он зарабатывает, достаточно для дополнительных издержек, а кто-то — что ему лучше остаться в рядах МСП»,— отмечает господин Корочкин. «Любые улучшения поддержки, налоговых льгот и возможности участия в госконтрактах мы, разумеется, поддерживаем»,— говорит и вице-президент «Деловой России» Николай Остарков. Но фокус госполитики, по его словам, должен быть направлен на стимулирование МСП становиться более крупным корпоративным бизнесом — сейчас такой мотивации нет. «Иногда проще оставаться малым и диверсифицировать бизнес на несколько компаний»,— говорит он. При этом “Ъ” неоднократно фиксировал тренд на превращение малого бизнеса в микробизнес при сокращении доли средних компаний в общей численности МСП.

Отметим, профильный нацпроект по развитию предпринимательства требует роста численности субъектов МСП к 2024 году до 25 млн человек (сейчас — 19,2 млн). Пополнять реестр МСП Минэкономики предлагает самозанятыми, распространив на них льготы, причитающиеся малому бизнесу,— еще один законопроект ведомства об этом также опубликован на regulation.gov.ru. Помимо субсидий, бюджетных инвестиций и государственных и муниципальных гарантий МСП может рассчитывать на имущественные льготы — передачу или льготную аренду государственного или муниципального имущества, а также на консультационную поддержку. Отдельные виды поддержки МСП существуют в области инноваций и промышленного производства, в ремесленной деятельности и в отношении сельскохозяйственных и внешнеторговых МСП. Также самозанятым предлагается дать доступ и к финансовым спецпродуктам, созданным АО «Корпорация МСП» и финансовыми организациями. При этом министерство рассчитывает на пополнение реестра МСП за счет самозанятых на 2,4 млн человек — что выглядит оптимистичным на фоне данных ФНС, по которым на июнь 2019 года всего в РФ зарегистрировано около 100 тыс. самозанятых. Впрочем, сейчас специальный налоговый режим для них введен только в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане — а к концу 2019 года предполагается его законодательное закрепление на всей территории РФ.

Евгения Крючкова, Диана Галиева