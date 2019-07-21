Доверительное разнообразие

Принятые Госдумой поправки к законодательству об инвестиционных фондах заметно расширяют возможности частных вкладчиков. В результате они смогут получать регулярные выплаты в открытых паевых инвестиционных фондах, а также внесение имущества при покупке паев и выдел его при погашении. Это позволит формировать управляющим компаниям новые финансовые инструменты, ориентированные на долгосрочное инвестирование.

Регулярный доход

18 июля Госдума в третьем, окончательном чтении внесла изменения в законы «О рынке ценных бумаг» и «Об инвестиционных фондах». Одной из главных новинок, касающихся частных инвесторов, является возможность получать регулярные выплаты при инвестировании средств в открытые и интервальные паевые фонды. В настоящее время такая возможность разрешается только для закрытых ПИФов, паи которых можно погасить лишь в ограниченном числе случаев, в частности, при прекращении фонда или проведении дополнительного размещения.

В открытых фондах, чтобы получать регулярный или нерегулярный доход, пайщикам приходится продавать часть своего портфеля.

После вступления в силу закона, управляющие компании могут вносить в правила других типов ПИФов такую возможность. Однако особо оговаривается, что такие выплаты будут осуществляться только из доходов от дивидендов или купонов облигаций.

По словам начальника департамента закрытых паевых инвестиционных фондов и специальных проектов «Газпромбанк — Управление активами» Иннокентия Хвостова, «дополнительные возможности должны расширить инструментарий, доступный управляющим компаниям, и помочь формировать более интересные продукты для потребителя». Действительно, это позволит конструировать фонды, которые будут выплачивать доходы как раз в год или раз в полугодие (например, в случае ориентирования на дивидендные выплаты), так и более часто — раз в квартал или даже раз в месяц (при ориентировании на выплаты купонов по облигациям).

Управляющие отмечают, что эта новация актуальна при увеличении срока владения паями, фактически приближающих такие инвестиции к пенсионным продуктам, но с более высокой ликвидностью — ведь возможность погасить все паи или их часть в любое время у пайщиков остается.

Возврат имущества

Другим важным дополнением законодательства станет возможность инвесторов вносить имущество (прежде всего, ценные бумаги), в открытые ПИФы, а также получать это имущество обратно в случае погашения паев. Как оговаривается в законе, управляющая компания может предусмотреть возможность внесения имущества только при том условии, если это «соответствует интересам всех владельцев» паев ПИФа. Как отмечает управляющий директор «Сбербанк Управление активами» Василий Илларионов, «принятие и особенно выдел имущества из фондов важно для случаев, когда инвесторы точно знают, что за имущество в фонде, и что они получат». В качестве примера он приводит схему структурирования семейных трастов на базе ЗПИФ. «Часто именно отсутствие возможности выхода имуществом является стоп-фактором для использования этого формата»,— отмечает господин Илларионов.

В ВТБ отмечают, что принятие имущества в ПИФы для неквалифицированных инвесторов целесообразно, так как устанавливается возможность выплаты текущего дохода из открытых и интервальных ПИФов.

Представители управляющих компаний сходятся во мнении, что такая возможность также должна придать большую гибкость в формировании и использовании финансовых продуктов. Однако остается ряд нерешенных вопросов. Как отмечает Иннокентий Хвостов, например, «при желании российского резидента внести в оплату паев иностранную валюту». И для этого потребуется вносить изменения в валютное законодательство.

Бесконфликтный ПИФ

Принятые поправки в закон «О рынке ценных бумаг» позволят управляющим компаниям в рамках доверительного управления инвестировать средства клиентов в свои паевые фонды. Сейчас такое инвестирование законодательно невозможно. Однако финансовые группы при необходимости легко его обходят, используя две и больше управляющих компаний. Тем не менее, индустрия просила регуляторов исправить такое положение.

Чтобы избежать конфликта интересов в законе предусмотрено обязательство управляющей компании письменного уведомления учредителя доверительного управления «о намерении приобрести указанные инвестиционные паи». При этом оно должно содержать обоснование совершения таких сделок, в том числе их соответствия интересам учредителя управления. По мнению гендиректора «Альфа-Капитал» Ирины Кривошеевой, тема паев фондов в собственном ДУ «при условии уведомления клиентов о конфликте интересов — это возможность нового этапа развития продуктов робоэдвайзинга».

Кроме того, расширяются возможности владельцев индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), которые в последние месяцы набирают все большую популярность.

По данным ЦБ, на 31 марта 2019 года объем средств на почти 90 тыс. ИИС в рамках доверительного обслуживания превышали 35 млрд руб. При этом на середину года их число уже приближается к 120 тыс. шт. «Если структурировать активы на ИИС в оболочке ПИФов, можно оптимизировать процесс управления такими счетами для УК»,— отмечает Василий Илларионов. В конечно итоге это может привести к снижению издержек учредителей доверительного управления.

Влад Срочный