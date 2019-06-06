Рынок акций дорос до ПИФов

Пессимизм частных инвесторов продержался на рынке коллективных инвестиций немногим больше полугода. В мае, впервые с октября, паевые фонды зафиксировали чистый приток средств, который превысил 1,3 млрд руб. Его обеспечили рисковые инструменты — фонды акций и смешанных инвестиций. С учетом ожиданий по снижению ключевой ставки ЦБ до конца года приток средств в ПИФы в ближайшие месяцы может возрасти за счет консервативных фондов.

В мае, впервые за семь месяцев, объем привлеченных средств в отрытые ПИФы превысил объем выведенных. По данным Investfunds, в минувшем месяце чистый приток средств в розничные фонды составил 1,34 млрд руб. В последний раз положительный результат по привлечению у фондов был зафиксирован в октябре прошлого года — тогда пайщики инвестировали в открытые ПИФы свыше 1,6 млрд руб. В последующие шесть месяцев частные инвесторы вывели из них около 8 млрд руб.

Восстановление интереса к рынку коллективных инвестиций стало заметно с началом весны, когда оттоки из фондов начали сокращаться. Если в феврале частные инвесторы забрали из открытых ПИФов 1,68 млрд руб., то уже в марте отток сократился до 0,6 млрд руб., в апреле — до менее 0,3 млрд руб. Перелом тенденции произошел в первую очередь за счет фондов акций и смешанных инвестиций. В мае они привлекли в сумме 3 млрд руб., что на четверть выше показателя апреля.

Инвесторы явно воодушевлены благоприятной конъюнктурой на рынке акций. В мае индекс Московской биржи впервые в своей истории поднялся выше уровня 2600 пунктов, а по итогам месяца индекс закрылся на отметке 2665 пунктов. За месяц индекс вырос на 3,3%, а с начала года рост составил 13%. «Основной драйвер спроса — рост рынка с начала года, а также новости по дивидендам "Газпрома" (см. “Ъ” от 14 мая), которые подогрели интерес к рынку акций»,— отмечает начальник управления продаж и маркетинга «Райффайзен Капитала» Константин Кирпичев.

Дополнительному интересу способствовало возобновившееся снижение ставок по банковским продуктам. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка в крупнейших банках в конце мая опустилась до минимума с ноября 2018 года — 7,37% годовых. Уверенно снижение ставок наблюдается с начала марта, за это время индикатор опустился на 0,35 п. п. «Ставки по депозитам снижаются, что повышает привлекательность инвестиций в инструменты доверительного управления. К тому же многие ждут снижения ключевой ставки ЦБ уже на ближайшем заседании 14 июня, а значит, ставки продолжат снижение»,— отмечает директор департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк.

Положительному балансу ПИФов способствовал и замедлившийся отток инвестиций из фондов облигаций. В мае инвесторы забрали из этих консервативных инструментов всего 1,3 млрд руб., что в два с половиной раза меньше оттока, зафиксированного в апреле. По словам Константина Кирпичева, в мае действующие клиенты стали меньше погашать паи, а новые нарастили объем покупок. Этому способствовала возросшая с прошлого года доходность. По оценкам “Ъ”, основанным на данных Investfunds, с начала года фонды облигаций принесли инвесторам 4–7%. «Результаты сигнализируют о том, что кризисный период, который наблюдался у таких фондов в прошлом году, преодолен. Этого достаточно для принятия решений, и клиенты начинают понемногу возвращаться»,— отмечает управляющий директор «Сбербанк Управление активами» Василий Илларионов.

В летние месяцы управляющие ждут закрепления позитивной тенденции. «Если на фондовых рынках не случится неожиданных потрясений и фонды облигаций сохранят текущую динамику, мы ожидаем, что интерес инвесторов к инструментам доверительного управления продолжит расти»,— считает господин Илларионов. Важное значение для рынка будет иметь денежно-кредитная политика ЦБ. На фоне замедляющейся инфляции и снижения инфляционных ожиданий, отмечает Виктор Барк, ЦБ может понизить ключевую ставку более одного раза, что уменьшит привлекательность банковских депозитов и повысит спрос частных инвесторов не только на рисковые, но и консервативные продукты управляющих компаний.

Виталий Гайдаев