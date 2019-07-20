Росгвардия: задержаний на митинге в Москве не было

Росгвардия сообщила, что задержаний участников митинга за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму, прошедшего в столице на проспекте Академика Сахарова, не было. «Двоим участникам митинга, мужчине и женщине, стало плохо, сотрудники Росгвардии доставили их к скорой помощи»,— сказал ТАСС представитель пресс-службы ведомства, чье имя не называется.

«ОВД-Инфо» сообщало, что приблизительно спустя час после завершения митинга возле проспекта Сахарова задержали мужчину и молодого человека, возможно несовершеннолетнего.

К 15:30 по данным «Белого счетчика» на митинг пришли 21,5 тыс. участников. По данным МВД, на акции присутствовали порядка 12 тыс. человек.

Напомним, Мосгоризбирком отказался зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, в том числе Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлию Галямину, Елену Русакову, Кирилла Гончарова, Геннадия и Дмитрия Гудковых, Сергея Митрохина, Александра Соловьева и Илью Яшина. Причиной отказа стал брак в собранных подписях.

О митинге читайте в публикации “Ъ FM” «"Не раз со сцены просили полицию пропускать людей быстрее"».