«Не раз со сцены просили полицию пропускать людей быстрее» Корреспондент “Ъ FM” — о протестной акции на проспекте Сахарова

На проспекте Сахарова завершилась акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Митинг согласован с властями. Заявленное число участников — до 15 тыс. человек, по данным «Белого счетчика» акцию посетили более 22 тыс. человек. Они требуют допустить до выборов независимых кандидатов, среди которых Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков. Мосгоризбирком отказался их регистрировать из-за нарушений при сборе подписей. При этом более тысячи москвичей, чьи подписи признали недействительными, потребовали от избиркома пересмотреть решение — там обещали перепроверить данные. Корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко — о том, что происходило в разгар митинга.

— Митинг в самом разгаре. Толпа активно поддерживает ораторов, скандирует: «Допускай!», «Регистрируй!» и другие лозунги, родившиеся на волне этих протестов. Они связаны с недопуском к выборам в Мосгордуму целого ряда кандидатов под предлогом брака в собранных подписях. 10 тыс. с небольшим человек — это данные независимой организации «Белый счетчик», которая занимается подсчетом участников массовых акций, по крайней мере, в Москве. 10 тыс.— это данные на 14:30. В тот момент на рамках еще стояло большое количество людей, длинные очереди собрались. Люди продолжают прибывать. Я не удивлюсь, если в итоге будет превышена цифра, которая была указана в заявке организаторов митинга,— 15 тыс. человек.

— Кто выступил из незарегистрированных кандидатов или медийных персон, известных политиков?

— Любовь Соболь и Иван Жданов. До этого был Дмитрий Гудков, несколько кандидатов от партии «Яблоко». И Константин Янкаускас открывал этот митинг.

— Участники митинга жалуются на плохую связь.

— Думаю, что это в первую очередь связано с количеством собравшихся. Вероятно, вышки сотовых операторов просто не справляются с таким количеством мобильных абонентов. Видеотрансляции, насколько мне известно, ведут сразу пять или шесть сайтов.

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— В соцсетях сообщают, что организаторы митинга отказали в регистрации «Первому каналу», ВГТРК, «Москве 24» и каналу RT, которые приехали осветить мероприятие. Есть кто-нибудь из других известных крупных каналов на митинге?

— Я видел представителей телеканала «Дождь». Здесь есть корреспонденты «Общественного телевидения России», «Настоящего времени». Огромное количество представителей разных СМИ.

— Как ведут себя полицейские?

— Все спокойно, за исключением проблем со входом, потому что не раз со сцены просили полицию пропускать людей быстрее.

Беседовал Олег Булгак