Родители подключаются к геолокации

Мобильные приложения для контроля за детьми набирают популярность в России. С помощью таких программ родители могут круглые сутки отслеживать местоположение ребенка. Причем скачивают их и с другими целями, например, для скрытого шпионажа за родственниками и коллегами. Подобные сервисы сейчас занимают лидирующие строчки в российском App Store. Насколько эффективны такие приложения? И могут ли ими воспользоваться мошенники? Разбирались Иван Корякин и Лилия Галявиева.

Видеть координаты близких, уровень заряда их смартфонов и получать уведомления, если они воспользовались тревожной кнопкой — все это делает жизнь родителей более спокойной. На рынке представлено несколько десятков сервисов, позволяющих отслеживать перемещения других людей. Так, локатор местоположения Onlook занимает сейчас первое место в рейтинге самых популярных в российском App Store приложений. Еще несколько аналогичных программ входят в топ-50. Жительница Москвы Марина рассказала, что благодаря одному из таких приложений — Life360 — она больше не беспокоит семью лишними звонками: «Пока приложения не было, стрессовые ситуации были. Например, не могла дозвониться ни до ребенка, ни до женщины-таксиста, которая его везла. На этом фоне поставила приложение и успокоилась. В итоге у меня и муж подключился: он смотрит, где ребенок, где я. Моей дочке 10 лет. Стоит на телефоне иконка, они туда не лазают, мама не достает звонками, и слава богу».

Использовать программы так, чтобы другой человек о них не знал, нельзя — таковы правила магазинов приложений – App Store и Google Play. Поэтому тайно шпионить за окружающими вряд ли получится, пояснил IT-эксперт, главный редактор портала vilianov.com Сергей Вильянов: «Такие приложения востребованы. Другой вопрос, что если использовать их, допустим, для слежения за супругом или за деловым партнером, этот сервис еще поставить надо – это очень быстро заметят. Это в основном все-таки контроль за детьми и, возможно, за какими-то пожилыми родственниками».

В некоторых случаях слежка через приложение считается незаконной: в России геолокацию относят к персональным данным. Работодателю, например, за такие действия грозит штраф в несколько сотен тысяч рублей. А вот засудить своего родственника будет непросто, уверен юрист, советник практики информационных технологий компании Tomashevskaya&Partners Роман Янковский: «Существует конституционное право на неприкосновенность частной жизни, и есть статья 137 Уголовного кодекса, по которой сбор сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, наказуем. Если кто-то из членов семьи собирает информацию о другом члене семьи, это очень сложно будет квалифицировать как нарушение семейной тайны. Когда посторонний или дальний родственник вмешивается в жизнь, тогда можно с точки зрения Уголовного кодекса подать заявление, сообщить о нарушении закона».

Но даже если использование приложения согласовано с близкими, от риска вмешательства третьих лиц никто не застрахован. В сети то и дело появляются базы с логинами и паролями юзеров тех или иных сервисов. Если без программы никак не обойтись, стоит сделать так, чтобы даже в случае утечек данных злоумышленники не могли воспользоваться информацией, считает технический директор компании Trend Micro в России и СНГ Михаил Кондрашин: «Даже такие компании, как Facebook, Google в каких-то случаях допускают утечки. Если приложение позволяет точно определять, что это ребенок, знать его, например, возраст, несомненно, эта значимая информация, и, конечно, ее защищать гораздо важнее, возможно, даже отказавшись от использования подобного приложения.

Если оно позволяет установить псевдонимы для участников, необходимо воспользоваться этой возможностью и не указывать настоящие имена, ни в коем случае».

Самих подростков волнует не столько риск утечек, сколько сам факт контроля. В одном из самых просматриваемых видео, посвященных популярному в Штатах приложению Life360, фигурирует фотография генерального директора компании Криса Халса на фоне песни Stop Snitchin — «Перестань стукачить».

Подростки в США научились обманывать программы для слежения и активно делятся своими находками в соцсетях. Они, к примеру, взяли на вооружение самый простой способ — отключают на смартфоне Wi-Fi и сотовую связь. Родителям в такой ситуации приложение на протяжении нескольких часов показывает последние данные геолокации ребенка.