Ученик вне зоны доступа

Роспотребнадзор к началу нового учебного года может разработать правила пользования телефонами в школах, которые могут включать в себя полный запрет для учеников на пользование такими устройствами на территории образовательного учреждения. Об этом на заседании Совета при президенте по реализации господдержки в сфере защиты семьи и детей рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Опрошенные “Ъ” эксперты относятся к идее запрета скорее отрицательно. Напомним, Министерство просвещения в рамках нацпроекта «Образование» намерено внедрить в школах цифровые технологии и обеспечить все образовательные организации стабильным и быстрым интернетом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в четверг на заседании президентского Совета по реализации господдержки в сфере защиты семьи и детей, что предложения по запрету телефонов в школах находятся на стадии разработки. Идею поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая попросила представить предложения к началу учебного года. Госпожа Матвиенко считает, что следует «запретить приносить телефон в школу, поскольку там нет помещений для хранения, а директора школ не захотят брать на себя такую ответственность».

Глава Совета федерации напомнила об опасностях «доведения до суицида, торговли наркотиками, мошенничества и кибербуллинга», но подчеркнула, что иногда интернет все же помогает детям в обучении.

В Роспотребнадзоре “Ъ” заявили, что изначально идея исходила от госпожи Матвиенко, после чего Роспотребнадзор, Рособрнадзор и Российская академия образования предложили создать совместную рабочую группу для проработки «предложений о порядке использования телефонов в школе». Куда затем будут представлены предложения, в ведомстве не уточнили.

Напомним, в сентябре 2018 года ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, из которых следовало, что идею о запрете использования мобильных телефонов во время занятий поддержали 73% опрошенных, а 83% заявили, что телефоны мешают школьникам учиться.

Но опрошенные “Ъ” эксперты оценивают предложение о полном запрете пользования телефонами в школе скорее отрицательно:

по словам оргсекретаря профсоюза «Учитель» Ольги Мирясовой, аргумент о ненадежности хранения телефонов в школе «является надуманным». По ее словам, важнее объяснить родителям, что не нужно давать детям дорогие смартфоны, а также запретить детям снимать учителя без его согласия и выкладывать видео в соцсети. Госпожа Мирясова считает возможным запрет использования телефонов на уроках. «Можно создавать конфликтные комиссии для спорных ситуаций, но совсем запрещать телефоны нельзя,— говорит она.— Телефон нужен ребенку по дороге в школу и домой, в том числе для того, чтобы связаться в экстренной ситуации с родителями». Завкафедрой клинической психологии Южно-Уральского госуниверситета Михаил Беребин признает «необходимость регламентации использования гаджетов непосредственно в ходе учебного занятия, поскольку ребенку свойственно на них отвлекаться, а это мешает и учителю, и образовательном процессу». Но тотальный запрет, распространяющийся не только на время занятий, «оторван от реальности», считает господин Беребин. По мнению доцента кафедры дефектологии и клинической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета Инны Кротовой, использование школьниками и студентами смартфонов и иных гаджетов во время занятий – «острая проблема»: «Нужно учить ребенка управлять произвольным вниманием, которое включается через 10 секунд после восприятия сигнала-информации. Тогда обилие информации в интернете позволит почувствовать себя уверенным и спокойным, хорошо организованным в медиапространстве». Но для детей, родившихся в 2004–2014 годах, по словам госпожи Кротовой, соцсети — это «часть жизни и это не всегда плохо»: «Сейчас взаимодействия любого порядка, как личные, так и профессиональные, происходят в социальных сетях, мобильных приложениях, мессенджерах. Чем больше у детей опыта взаимодействия с ними, тем проще им понять и себя, и окружающих».

По словам управляющего партнера юридической компании «Генезис» Артема Денисова, закон об образовании позволяет школам самостоятельно ограничивать использование смартфонов учащимися, внося необходимые нормы в устав и правила внутреннего распорядка, тогда как родители, отправляя детей в школу, с этим ограничением по умолчанию соглашаются. При этом господин Денисов подчеркивает, что Конституция и ст. 209 Гражданского кодекса гарантируют ученику право владения, пользования и распоряжения своим имуществом (в том числе и телефоном), но «лишь пока он не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц»: использование смартфона во время занятия может мешать учителю вести урок, а другим детям — усваивать учебный материал.

«Возможно, будет разработан какой-то компромиссный вариант, по которому дети будут сдавать телефоны на хранение, приходя в школу. Потому что полностью лишать детей средства связи с близкими на весь учебный день было бы не совсем правильно,— говорит эксперт.

— Учитывая, что поправки должны быть приняты на федеральном уровне, я думаю, что они смогут пройти испытание судебной практикой». Заместитель председателя коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев также считает, что запретить использование обучающимся общеобразовательных организаций мобильных телефонов «теоретически можно», если запрет на использование мобильных телефонов будет содержаться в уставе образовательной организации, но принудительное изъятие или повреждение мобильного телефона обучающегося «находится вне закона».

Ксения Миронова, Андрей Райский, Валерия Мишина