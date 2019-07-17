Создатели приложения Prizma осваивают геочаты

Создатели популярного приложения Prizma запустили новый сервис Capture. С его помощью пользователи могут создавать групповые чаты по геолокации или на основе изображений с телефона — для этого достаточно навести камеру на любой объект. Если в объектив попадет, к примеру, телевизор, то алгоритм предложит юзеру чат с телепрограммой; если джинсы или рубашка — чат с одеждой или с советами по стилю.

Потенциал у приложения Capture есть, главное — показать клиентам, как можно применить ее с пользой, считает руководитель «Лаборатории Комьюнити» Владислав Титов: «Этот социальный сервис с возможностью использовать геолокацию выходит на площадку различных дейтинг-приложений. Ведь, так или иначе, это возможность познакомиться с другими людьми со схожими интересами или находящимися в том же районе, обсудить вещи, которые хочется купить. Если говорить конкретно о примере с фотографированием джинсов и обсуждением, насколько они подходят пользователю, то это очень полезная возможность. Я знаю закрытую группу в Facebook, изначально построенную именно на том, что какая-нибудь барышня, которая в конкретный момент меряет две вещи, выкладывает свои фото в них, и тут же остальные подсказывают, что ей больше подходит, а что нет.

Здесь важно то, насколько Capture сможет показать людям свою очевидную ценность.

Если не сможет, то это станет разовой игрушкой, точно так же, как в свое время все поигрались в Prisma и, в общем, забыли про нее».

В сервисе есть публичные и закрытые каналы, а также — чаты тет-а-тет со случайным собеседником. По геолокации «Москва» приложение предлагает группы, посвященные предстоящим концертам групп Metallica и Rammstein, дождливой погоде и взлетевшим из-за нее ценам на такси. Правда, пока приложение работает только на английском языке. В большинстве локальных чатов общаются по несколько десятков человек. Ожидать от сервиса популярности, сравнимой с Prizma, не стоит, считает IT-эксперт Александр Баулин: «Новые сервисы нам нужны. Одна из идей, на которой они основываются, — это геолокация. Понятно, что люди в одном месте могут иметь общие интересы и интересоваться общением друг с другом. Вот и Telegram запустил геочаты, у многих сервисов есть функция геоопределения. В Capture тоже используют этот признак. Но пока не видно, чтобы это было такой killer feature, которая сразу всех пользователей собирает и дает высокую эффективность. У нас есть соцсети по интересам, тот же Huggle, но он не особо популярен. >Так что одного геоопределения часто не хватает для того, чтобы сервис жил».

По данным СМИ, новую соцсеть готовится запустить и компания Google. Проект Shoelace (в переводе «Шнурки») должен объединить людей с общими интересами, живущих по соседству. Пользователи смогут находить тематические мероприятия, указав там свои хобби.

Анастасия Ройзман