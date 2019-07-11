Дело «Нового величия» теряет свидетелей

В ходе вчерашнего заседания суда по делу фигурантов «Нового величия», которых обвиняют в создании экстремистской организации, случился очередной неожиданный поворот. В понедельник свидетель обвинения Павел Ребровский, который ранее полностью признал вину, заявил, что слова о намерении совершить с соратниками госпереворот были сказаны под давлением следствия. В среду показания в суде должен был дать второй ключевой свидетель обвинения Рустам Рустамов, в рамках сделки со следствием получивший полтора года условно. Однако перед судьей он так и не предстал. Адвокаты подсудимых предположили, что свидетеля не пустила на заседание сторона гособвинения, пытаясь сорвать процесс. На показаниях Рустама Рустамова и Павла Ребровского строится стратегия обвинения.

Десять фигурантов дела «Нового величия» были задержаны в марте 2018 года по обвинению в создании экстремистской организации. Спустя почти год, в апреле 2019 года, двое обвиняемых — Павел Ребровский и Рустам Рустамов — дали признательные показания и заключили сделку со следствием. Стратегия обвинения в ходе процесса в отношении остальных фигурантов строится на показаниях Павла Ребровского и Рустама Рустамова. Четверо из них — Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — остаются в СИЗО. Анна Павликова, Мария Дубовик, Сергей Гаврилов и Максим Рощин находятся под домашним арестом. Именно Павел Ребровский показал на следствии, что его соратники намеревались «свергнуть конституционный строй». Однако на заседании суда 8 июля Павел Ребровский отказался от этих слов, сообщив, что ему «угрожал следователь террористической статьей 205». Он подчеркнул, что сделал это, надеясь на условный срок, однако был приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима. Новые показания Павла Ребровского обрушили стратегию обвинения, а представители защиты назвали их «фантастическими», подчеркнув, что ни фигуранты дела, ни даже государственный обвинитель не ожидали такого поворота.

Вчера Люблинский суд планировал допросить другого свидетеля обвинения, Рустама Рустамова, получившего условный срок полтора года. Его показания следователям были похожи на признания Павла Ребровского. Однако гособвинитель Андреева объявила судье, что свидетель не явился на заседание, ходатайствовав о переносе заседания на 19 июля. Это заявление вызвало возмущение в зале. Как выяснилось, родственники обвиняемых видели Рустама Рустамова в здании суда. «Рустамова видели люди, которые знают его лично. Кто-то из них успел поздороваться с ним»,— сказал “Ъ” адвокат Марии Дубовик Максим Пашков.

Это обстоятельство стало поводом для жесткого заявления. «Похоже, обвинение ввело суд в заблуждение и пытается сорвать процесс»,— предположил господин Пашков. В разговоре с “Ъ” он не исключил, что свидетель Рустамов в среду мог также отказаться от данных ранее признательных показаний. Адвокат Каринна Москаленко добавила, что акт о присутствии Рустама Рустамова в здании на момент начала процесса, подписанный родителями фигурантов Сергеем Дубовиком, Юлией и Дмитрием Павликовыми, будет приобщен к делу. Главе Люблинского суда представители защиты подали заявление с просьбой обеспечить сохранность записей камер наблюдения и журнала учета посетителей суда. В разговоре с “Ъ” еще несколько адвокатов сообщили, что ситуация с неявкой Рустама Рустамова в суд может означать намерение государственного обвинителя взять паузу и попытаться убедить свидетеля не отказываться от показаний, данных в рамках сделки со следствием.

Возражение адвокатов обвиняемых вызвало немотивированное ходатайство, по их словам, госпожи Андреевой о повторном вызове свидетеля Ребровского на допрос в суд. Судья Александр Маслов удовлетворил его. «Если это не давление на свидетелей и правосудие, что тогда им является?» — прокомментировал решение суда господин Пашков.

Отметим, что после заседания 8 июля в Telegram-канале «Дело "Нового величия". Остановим беспредел», который ведут родственники и друзья фигурантов дела, появилась информация о том, что Павел Ребровский опасается за свою жизнь. «Он смотрел на меня и губами шептал: "Помогите, мне крышка"»,— приводят администраторы канала слова Анастасии Павликовой, сестры одной из обвиняемых в создании экстремистской организации «Новое величие» Анны Павликовой. «После эпического провала заседания в понедельник включились силы, которые сейчас склоняют Ребровского к повторной даче показаний, совпадающей с теми, которые были им даны под давлением следователя»,— подчеркнул господин Пашков. Сегодня Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию на приговор Павлу Ребровскому. «Если на следующем заседании Павел откажется от адвоката "ОВД-Инфо" Марии Эйсмонт, которую он просил привлечь к процессу в качестве своего представителя, и получит условный срок, это может означать, что следователям удалось его сломать»,— отметил адвокат.

Родственники фигурантов дела, в свою очередь, надеются, что сторона обвинения вызовет в суд свидетеля Руслана Данилова. Напомним, в материалах дела и публикациях СМИ он чаще фигурирует как Руслан Д. По словам всех фигурантов, он был главным идеологом и организатором движения «Новое величие», который позднее оказался сотрудником спецслужб и в итоге исчез. Об этом говорил на суде 8 июля и Павел Ребровский. Местонахождение Руслана Данилова неизвестно. «Мы надеемся, что наконец приведут и допросят этого Руслана Д.»,— сказала в разговоре с “Ъ” мама Марии Дубовик Наталья Севостьянова, комментируя неразбериху вокруг присутствия на суде и показаний свидетелей со стороны обвинения.

Александра Намятова