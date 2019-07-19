Линия защиты раздвоилась

Федеральная палата адвокатов РФ (ФПА) прокомментировала “Ъ” раскол в адвокатском сообществе Башкортостана: в июне член региональной адвокатской палаты Виталий Буркин добился возбуждения уголовного дела в отношении ее руководства, а поддержавшие господина Буркина адвокаты оказались в ситуации конфликта с большинством в ФПА. Позже в Москве прошла рабочая встреча «Российская адвокатура: от конфликта к диалогу», участники которой призвали руководство ФПА и региональные адвокатские палаты сделать более прозрачным механизм адвокатского самоуправления. В ФПА, представители которой во встрече не участвовали, считают, что конфликта в сообществе нет.

Причиной для разногласий в адвокатском сообществе стал скандал в Республике Башкортостан, где в июне 2019 года по обращению бывшего члена региональной адвокатской палаты Виталия Буркина Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по подозрению в крупном мошенничестве с использованием служебного положения в отношении неустановленных руководителей палаты.

Поводом стал договор аренды офиса: оказалось, что руководители палаты сняли помещение у близких родственников главы Адвокатской палаты Башкортостана Булата Юмадилова и потратили на его ремонт часть членских взносов.

Группа адвокатов поддержала господина Буркина, который потребовал лишить господина Юмадилова адвокатского статуса. На профессиональных форумах это обращение стало обсуждаться как «письмо тридцати двух». Руководство ФПА не поддержало авторов и решило, что поведение его инициаторов подрывает корпоративную независимость адвокатского сообщества. Несколько дней назад интернет-проект «Голос адвоката» провел в Москве рабочую встречу «Российская адвокатура: от конфликта к диалогу», на которой в том числе обсудили и ситуацию вокруг обращения.

На встрече «письмо тридцати двух» также поддержали далеко не все, хотя представители ФПА на ней не присутствовали. По мнению адвоката Рустама Чернова, «возбуждение уголовного дела районным следственным отделом в отношении неустановленного лица в руководстве палаты — прямое нарушение права адвоката»: «Только председатель СУ СКР по Башкирии имеет право возбудить такое дело. Фактически сейчас благодаря обращению осуществляется незаконный сбор доказательной базы». Большинство присутствовавших отметили при этом, что «письмо тридцати двух» — лишь «симптом». При этом часть выступавших заявили, что ФПА недостаточно активно защищает интересы адвокатов. Адвокат Иван Павлов сожалеет о возникших разногласиях внутри сообщества: «Наши оппоненты уже открыто называют нас врагами, развернута информационная война, и идет травля. К сожалению, обе стороны виноваты и были замечены в том, что перегибают палку. Я призываю всех к сдержанности»,— сказал он.

В ФПА “Ъ” пояснили, почему представители палаты не пришли на встречу.

«Сложно разговаривать с людьми, называющими себя коллегами, которые огульно обвиняют всех поголовно в коррупции и уверенно говорят, что война и революция — это хорошо»,— сказал статс-секретарь ФПА Константин Добрынин. В ФПА отметили, что ни с кем не конфликтуют, а появление «оригинальных, в том числе и резко радикальных, точек зрения не свидетельствует о корпоративном конфликте, тем более о расколе в адвокатском сообществе».

Господин Добрынин считает, что «в адвокатуре нет конфликта, он есть в нескольких головах, которые его явно хотят». «Мы как палата палат соблюдаем практически врачебный постулат ''не навреди'',— добавил господин Добрынин.— Если коллегам хочется выговориться, надо предоставить им такую возможность. Нас же интересуют прежде всего действительно актуальные вопросы российской адвокатуры, такие как защита прав адвокатов, которые подвергаются незаконному уголовному преследованию, оплата труда адвокатов по назначению и, конечно же, реформа профессии». В ФПА заявили, что «всегда готовы к диалогу с коллегами, но с понятным составом участников этого диалога и вне откровенно маргинальной повестки». «Я убежден, что вопросы деятельности адвокатского сообщества должны разрешаться в рамках установленных законом корпоративных механизмов»,— сказал “Ъ” член совета Федеральной палаты адвокатов Михаил Толчеев.

Участники встречи «Голос адвоката» также несколько раз подчеркнули, что хотели бы избежать углубления конфликта.

«Мне было бы очень приятно, если бы у нас не было распрей и все свои вопросы мы обсуждали так, чтобы они не становились достоянием общественности, а адвокаты не выступали посмешищем перед всем юридическим сообществом»,— сказал член Адвокатской палаты Москвы Евгений Корчаго.

Участники встречи приняли резолюцию, поддержанную большинством присутствовавших: в нее включили требования обеспечения всех преследуемых адвокатов корпоративной защитой; прозрачности и подотчетности в деятельности всех органов корпоративного управления и сменяемости в органах корпоративного управления.

Кристина Буровникова