Адвокаты встали на свою защиту

Наиболее тревожной тенденцией последних лет стало бесцеремонное отношение к адвокатам силовиков, судебных приставов и судей, говорится в докладе Международной правозащитной группы «Агора». Авторы подсчитали, что за последние 20 лет в России погибли более 300 их коллег. В докладе отмечается, что с изменением ландшафта гражданского общества «адвокатская корпорация осталась едва ли не последним институтом, позволяющим себе независимость и самостоятельность». Однако и ее подрывают обыски, которые ставят под угрозу соблюдение адвокатской тайны, и насилие в отношении защитников, связанное с их профессиональной деятельностью.

Международная правозащитная группа «Агора» представила в четверг доклад «Адвокатура под ударом: насилие, преследования и внутренние конфликты». При подготовке были использованы статистические отчеты, открытые источники и «информация о 50 случаях различных посягательств на адвокатов — от убийств до удаления из залов судов». В документе констатируется, что в последние годы «ландшафт гражданского общества изменился», в частности, в ходе кампании против «иностранных агентов» были подавлены активные НКО, то же произошло и с правозащитными организациями: «Адвокатская корпорация осталась едва ли не последним институтом, позволяющим себе независимость и самостоятельность».

Авторы обращают внимание на «внешние» угрозы работе адвокатов — со стороны силовиков и судей. Федеральная палата адвокатов (ФПА) фиксирует рост числа посягательств на адвокатскую тайну, особенно «незаконных вызовов адвокатов на допрос и незаконных обысков в жилых и служебных помещениях». Так, адвокатов в 2016 году допрашивали 98 раз, в 2017 году — 168, в 2018 году — уже 223. В апреле 2019 года Конституционный суд (КС) РФ разъяснил, что согласно законодательству допрос адвоката может осуществляться только по решению суда. «Впрочем, вряд ли это решение существенно изменит практику,— полагает автор доклада, адвокат международной "Агоры" Александр Попков.— Уже в мае Санкт-Петербургский городской суд, рассматривавший жалобу на незаконный допрос адвоката, затребовал заверенную копию определения КС, а затем буднично отказал в жалобе». Обыски, отмечается в документе, могут маскироваться под оперативно-разыскные осмотры. По статистике Судебного департамента ВС РФ, в 2018 году из 388 ходатайств о проведении обысков у адвокатов суды удовлетворили 358, отказали в 17 случаях, по оставшимся 13 случаям производство было прекращено.

Авторы доклада утверждают, что за 20 лет в России погибли более 300 адвокатов. Информация дана по сообщениям СМИ. В докладе отмечается, что нераскрытыми остаются «больше половины таких преступлений».

«Наиболее тревожной тенденцией последних лет стало все более бесцеремонное отношение к адвокатам сотрудников правоохранительных органов,— говорится в докладе.— Оперативники, омоновцы, конвойные, чекисты, судебные приставы выносят и выталкивают защитников из кабинетов, судебных залов и обыскиваемых офисов, а то и запросто пинают, душат, избивают». «Истории, когда силовиков привлекают к ответственности, являются скорее исключением»,— отмечает автор доклада. Также в нем сообщается о «судебном насилии» в отношении адвокатов, когда инцидент «инспирирован судьями, все чаще выносящими решения об удалении защитников из зала суда». Если ранее «случаи удаления адвокатов воспринимались как экзотика, в последнее время они становятся обыденными», а ситуация характеризуется как «эпидемия» (в пример приводится около десятка случаев). «Адвокат сейчас является последним барьером на пути конвейера правосудия,— отметил господин Попков.— Но нас затыкают в процессах, нами пренебрегают, к нам относятся наплевательски, а если адвокат еще что-то себе позволяет, то его начинают удалять из процесса. Мы видим эту тенденцию в Москве, в Петербурге, в Краснодаре, в Красноярске». В марте 2018 года вице-президент Адвокатской палаты Ленинградской области Денис Лактионов, заявив о теме судебного насилия, предложил найти законодательное решение.

Вице-президент ФПА Генри Резник отметил, что «проблемы большей частью упираются не в законодательство, а в правоприменение»: «Вместе с тем их не нужно аггравировать: если анализировать 15-летний период, то ситуация с допросами и обысками заметно улучшилась — в нулевые годы вызовы на допросы исчислялись цифрами 400–500, незаконные обыски иногда доходили до сотни». Новыми вызовами он назвал «попытки подвести адвокатов под статьи УК, ранее к их профессиональной деятельности не применявшиеся: фальсификация доказательств, вмешательство в деятельность суда и органов предварительного расследования, мошенничество в форме завышения гонорара».

Член Совета по правам человека при президенте РФ адвокат Юрий Костанов напомнил о массовых задержаниях в Москве во время несанкционированного марша в поддержку Ивана Голунова 12 июня: «Митинги чуть ли не ежедневно проходят по всей стране с совершенно ужасным поведением полиции. Нас туда (к задержанным.— “Ъ”) не пускают, но если внимательно читать КоАП, то защитник должен быть там с момента возбуждения административного дела и задержания, при этом Конституция не различает уголовное задержание или административное». Адвокат международной «Агоры» Максим Никонов, говоря об удалениях из зала суда, заявил, что «суды распробовали, что адвокат ничего с этим сделать не может, результатов обжалования этого нет»: «На мой взгляд, нужно подумать, как адвокатское сообщество может на это реагировать. Можно посмотреть на журналистов. Я за последнее время не помню такого резонанса, который придан делу Ивана Голунова. Я, к сожалению, не могу такого же сказать о нашем адвокатском сообществе».

Валерия Мишина