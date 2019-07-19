Путин раскритиковал ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области

Президент России Владимир Путин раскритиковал работу по устранению последствий наводнения в Иркутской области. Это произошло после того, как он посетил пострадавшие районы и пообщался с местными жителями.

«С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной»,— сказал господин Путин на совещании. По его словам, проблемы есть с организацией информирования населения, распределением гуманитарной помощи, выплатами, а также с обеспечением жильем и инфраструктурой.

«Мы не должны забывать, что до зимы остается очень мало времени. Я уже говорил и хочу еще раз повторить: работа должна вестись на результат, а не для отчета и не для галочки. Эти отчеты и галочки никому не нужны»,— сказал президент. Он также поручил разобраться в данных по ЧП, поскольку за этими цифрами стоят судьбы конкретных людей.

В ходе совещания вице-премьер Виталий Мутко сообщил главе государства, что полностью восстановить жилье в пострадавших районах получится только в третьем квартале 2020 года, поскольку, по его словам, работа по строительству займет много времени.

Напомним, 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, в результате которого оказались затопленными около 100 населенных пунктов. Погибли 25 человек, разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Полностью или частично имущества лишилось около 33 тыс. человек. По предварительным данным, ущерб составил 29 млрд руб.

Подробнее о паводке — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».