Путин пообщался с пострадавшими от наводнения в Иркутской области

Президент России Владимир Путин, прилетевший сегодня в Иркутскую область, чтобы проконтролировать ход выполнения мероприятий по восстановлению территорий после паводка, пообщался с жителями, пострадавшими от стихийного бедствия. Встреча произошла в Тулуне. Люди поинтересовались у президента, могли ли паводки быть спровоцированы некими взрывными работами в горах. Среди населения ходят слухи, что в Восточных Саянах взрывали лед. Владимир Путин эти домыслы опроверг. «Нет причин, связанных с какими-то работами»,— сказал он. При этом президент добавил, что на ситуацию могли повлиять незаконные вырубки леса. Он пообещал, что борьба с подобными преступлениями будет продолжена.

Люди делились с Владимиром Путиным своими проблемами, спрашивали про жилищные сертификаты, восстановление документов и работы по оценке ущерба. Одна жительница пожаловалась главе государства, что ее дочери не оказалось в списках на выплату компенсации. «Это называется простым русским словом "неразбериха"»,— отреагировал президент.

В пункте размещения пострадавших господин Путин пообщался с шестилетним мальчиком, который сообщил ему, что детский сад, в который он ходил, «утонул, но его ремонтируют». Местные чиновники сразу же заявили, что детсад «Родничок», в который ходил этот ребенок, будет отремонтирован к 1 сентября.

Побывав в Тулуне, Владимир Путин вернулся в Братск, где прошло совещание по вопросам ликвидации последствий наводнения.

Напомним, паводки начались в регионе 25 июня. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили населенные пункты в восьми муниципальных районах. В результате около 30 тыс. человек частично или полностью лишились имущества. Более 3,5 тыс. домов разрушено полностью. По предварительной оценке, ущерб составил 29 млрд руб.

Подробнее о наводнении — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».

Екатерина Еременко, Иркутск