Ущерб от паводка в Иркутской области оценили в 29 млрд рублей

По предварительным данным, материальный ущерб от паводка в регионе составил 29 млрд руб., сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. По его данным, из более 9 тыс. обследованных домов почти 3,5 тыс. домов (36%) не подлежат восстановлению, в 5,8 тыс. домов (64%) возможно провести ремонт.

Электроснабжение удалось восстановить в 46 населенных пунктах из 60 (76%). Водоснабжение на территории города Тулуна планируется восстановить 4 июля после получения разрешения Роспотребнадзора. Более 11 тыс. пострадавших жителей региона получили выплаты в размере 10 тыс. руб. На благотворительный счет по состоянию на сегодня, 3 июля, поступило более 26 млн руб.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о принятии мер по ликвидации последствий паводков в Иркутской области, жертвами которых стали не менее 20 человек. Наводнение объявлено чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. В трех районах Иркутской области остается подтопленным 31 населенный пункт.

Паводок в Иркутской области начался 25 июня. Уже пострадало 83 населенных пункта. По данным МЧС, уровень воды в реке Ия, подъем которой вызвал паводок в городе Тулун в Иркутской области, опустился ниже критической отметки 7 метров.

Подробнее о причинах стихийного бедствия в регионе читайте в материале “Ъ” «Стихийное бедствие вызвали три циклона».