Мутко пообещал восстановить жилье пострадавших от наводнения к третьему кварталу 2020 года

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что полностью восстановить жилье в пострадавших от наводнения районах Иркутской области планируется в третьем квартале 2020 года. На совещании по ликвидации последствий наводнения господин Мутко объяснил президенту России Владимиру Путину, что такие длительные сроки вызваны тем, что единовременно построить столько жилья будет крайне сложно.

По его словам, из-за наводнений было повреждено 9068 домов, в которых проживали почти 14,5 тыс. семей. При этом больше трети (3,5 тыс.) жилых домов восстановлению не подлежит, ремонт возможен в 5,6 тыс. домов. Виталий Мутко отметил, что обследование всех поврежденных объектов должно быть завершено муниципальными межведомственными комиссиями до 10 августа. Ремонт подлежащих восстановлению домов будет начат уже в конце июля.

«Мы приняли решение, что ремонт будем проводить из расчета 6 тыс. руб. на квадратный метр. Для целей приобретения и строительства жилья мы определили цену квадратного метра в 45 тыс. руб. Исходим из того, что этого будет достаточно. Если будут какие-то проблемы, то мы можем вернуться к этой теме»,— рассказал господин Мутко (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что были определены три механизма приобретения жилья: строительство; капитальный ремонт; выдача сертификатов на готовое жилье, первые сертификаты уже выданы.

Владимир Путин прилетел в Иркутскую область, чтобы проконтролировать ход выполнения мероприятий по восстановлению территорий после паводка, а также в Тулуне пообщался с жителями, пострадавшими от стихийного бедствия.

Напомним, паводки начались в регионе 25 июня. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили населенные пункты в восьми муниципальных районах. В результате около 30 тыс. человек частично или полностью лишились имущества. Более 3,5 тыс. домов разрушено полностью. По предварительной оценке, ущерб составил 29 млрд руб.

Подробнее о наводнении — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».