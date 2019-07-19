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Facebook удалил изображение со свастикой на гербе России

Социальная сеть Facebook удалила изображение, «оскорбляющее государственные символы России». Соответствующее требование ранее было направленно Роскомнадзором администрации сети. Напомним, речь шла о картинке с «нецензурной интерпретацией названия России и изображением свастики на фоне государственного герба РФ».

«После уведомления ведомства администрацией Facebook ограничен доступ к иллюстрации. Таким образом компания исполнила требование Генпрокуратуры РФ. Соответствующая ссылка будет исключена из единого реестра запрещенной информации»,— говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

В России за оскорбление госсимволов предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток. Соответствующий закон был подписан президентом 18 марта.

Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «Совет федерации проголосовал против "оранжевой свистопляски"».

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