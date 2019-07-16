Роскомнадзор потребовал от Instagram удалить изображение «непристойных действий» с флагом

Роскомнадзор получил от Генпрокуратуры требование ограничить доступ к изображению, оскорбляющему флаг России в социальной сети Instagram. «Картинка содержит изображение непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации»,— говорится в сообщении надзорного ведомства. Instagram направили уведомление о внесении страницы в реестр запрещенной информации.

Накануне Роскомнадзор направил аналогичное требование администрации Facebook. Речь шла о блокировке картинки с «нецензурной интерпретацией названия нашей страны и изображением свастики на фоне государственного герба РФ».

Напомним, за оскорбление власти предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. руб., при повторном нарушении — до 300 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток. Соответствующий закон был подписан президентом 18 марта.

Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «Совет федерации проголосовал против "оранжевой свистопляски"».