Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности украинской стороны обменять главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. При этом он подчеркнул, что Киев будет добиваться освобождения всех граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах.

«Если это такие первые шаги — мы готовы. Если мы говорим о доброй воле и действительно желаем, чтобы это произошло в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять. Сенцов — это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это не разменная монета»,— сказал господин Зеленский на брифинге (цитата по «РИА Новости»). Президент добавил, что украинские моряки, задержанные Россией за нарушение госграницы в Керченском проливе, должны быть возвращены не в рамках обмена.

Накануне о предложении одновременно освободить Олега Сенцова и Кирилла Вышинского сообщила администрация президента Украины.

Напомним, Олег Сенцов был приговорен в 2015 году к 20 годам лишения свободы. По версии следствия, в 2014-м он вместе с сообщниками поджег офисы общественной организации «Русская община Крыма» и представительства партии «Единая Россия» в Симферополе, а также готовился осуществить два теракта в Симферополе на 9 Мая. Сам режиссер свою вину не признает.

Господин Вышинский был задержан в июне 2018 года. Его обвинили в госизмене, и ему грозит до 15 лет лишения свободы. 19 июля суд должен решить вопрос о продлении его ареста.

Подробнее о судебном процессе — в материале “Ъ” «Дело Кирилла Вышинского осталось нерешенным».