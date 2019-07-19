Представителя «Яблока» задержали в ИКМО «Екатерингофский» по подозрению в мелком хулиганстве

Очередной инцидент, касающийся проведения выборов в муниципальные депутаты, произошел в избирательной комиссии МО «Екатерингофский», расположенной в помещении администрации Адмиралтейского района Петербурга. Вечером 18 июля там был задержан представитель партии «Яблоко», член комиссии с правом совещательного голоса Федор Горожанко.

Как сообщил в соцсетях депутат Заксобрания от фракции «Яблока» Борис Вишневский, господину Горожанко вменяют мелкое хулиганство. Он был доставлен в 38-й отдел полиции.

Между тем, по данным «ЗАКС.ру», Федора Горожанко вызвали в ИКМО для участия в заседании, которое к тому моменту уже закончилось. После того, как член комиссии попросил распечатать ему протокол, на него набросились двое мужчин, которых господин Горожанко опознал как работников районной администрации. Они обвинили члена «Яблока» в том, что он якобы сломал дверь, удерживали в помещении ИКМО, а потом вызвали полицию.

Напомним, ранее около ИКМО «Екатерингофский» было совершено нападение на главу петербургского штаба Алексея Навального Александра Шуршева. Также в помещение комиссии не пускали члена Горизбиркома с правом решающего голоса Екатерину Фесик, которая пришла туда для проверки работы ИКМО. Позже в ГИК подтвердили многочисленные нарушения в избирательной комиссии муниципального округа «Екатерингофский».