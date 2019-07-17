«Того, что она наделала, вполне достаточно для уголовного дела»

Вчера рабочая группа петербургской избирательной комиссии заслушала жалобы на ИКМО «Екатерингофский», которая по незаконным основаниям отказала независимым кандидатам в регистрации. По окончании слушания председатель ГИК Виктор Миненко попросил председателя муниципальной избирательной комиссии Ксению Недбайло наладить работу, иначе в отношении нее могут составить административный протокол. Эксперты полагают, что причиной столь мягкого отношения к ней может быть наличие влиятельных заступников.

Выездная рабочая группа по рассмотрению жалоб в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию рассмотрела в администрации Адмиралтейского района девять обращений кандидатов, восьмерым из которых отказали в регистрации. Девятая — Анастасия Осипова, единственная, кого зарегистрировали из жалобщиков, однако она все равно настаивала на признании незаконными действий ИКМО.

На заседании присутствовала и председатель избиркома «Екатерингофский» Ксения Недбайло, которая отчиталась обо всех отказах и представила личные дела каждого из кандидатов. Следует отметить, что все решения принимались рабочей группой ИКМО за пределами установленного законом срока рассмотрения, то есть более десяти дней. Как заявила госпожа Недбайло, у четырех членов комиссии имеются листы нетрудоспособности, и они не смогли присутствовать на заседании по состоянию здоровья, поэтому его пришлось перенести.

Кроме того, как установила ГИК, причины отказов в регистрации были как формальными, так и надуманными. В частности, к формальным она отнесла: отсутствие слова «многомандатный» в названии избирательного округа; якобы отсутствие решения партии, выдвигающей кандидата, о его выдвижении, а также неточности в финансовых отчетах. Ранее горизбирком распорядился не обращать внимания на эти недочеты, так как они не могут быть причиной для отказа. Помимо этого, были и новые поводы, например, отсутствие договора со сборщиком подписей для кандидата. При этом ни в одном из законов не прописано, что такой договор должен быть.

Член ГИК с правом решающего голоса Алексей Березин уточнил, что подобные документы могут быть приложены, но лишь по инициативе кандидата, они не носят обязательный характер. Он также отметил, что сам кандидат может являться сборщиком, а договор сам с собой он заключить не может.

Рабочая группа по каждой из жалоб предложила горизбиркому признать решения об отказе в регистрации кандидатов незаконными, зарегистрировать их, а после того обязать ИКМО выдать удостоверения о регистрации. Заседание, на котором примут соответствующие решения, назначено на 17 июля, то есть на сегодня.

Председатель ГИК Виктор Миненко обратился к Ксении Недбайло с просьбой наладить работу ее комиссии. «Я участвовал в принятии решения о вашем назначении. Изучая материалы, я вспоминаю, что тогда у городской комиссии были вопросы, мнения о вашей кандидатуре разделилось. С учетом того, что вы заверили, что получили большую практику, сделали выводы, привели другие аргументы, члены комиссии приняли решение доверить вам этот пост. Сегодня мы видим, что наибольшее количество жалоб, которые поступают в ГИК и ЦИК,— это жалобы на ИКМО "Екатерингофский". Мы уже готовим оформление протокола об административном правонарушении в отношении секретаря (Лидии Островской.— “Ъ”). Скорее всего, такая работа будет вестись и в отношении вас, если будет достаточно оснований»,— анонсировал он.

Далее господин Миненко отметил, что ИКМО под началом госпожи Недбайло «недорабатывает». «Мы дадим вам некое время, с учетом имеющегося опыта, чтобы наладить работу и начать внимательно просматривать документы для принятия того или иного решения. Соберите свою комиссию, обсудите мое предложение и впредь руководствуйтесь только законом»,— завершил обращение председатель.

Лидер партии «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский высказался так: «Мне хочется понять, что еще должна сделать госпожа Недбайло, чтобы ей не грозили пальчиком, а хотя бы привлекли к административной ответственности. Мне кажется, того, что она наделала вместе с товарищами по избирательной комиссии, вполне достаточно для уголовного дела по статье 141 (препятствование осуществлению избирательных прав граждан). Единственное, чем могу объяснить гуманное отношение к ней,— это тем, что у нее есть очень влиятельные заступники. Иных объяснений у меня нет. Она как минимум должна быть немедленно отстранена от должности, а комиссия должна быть расформирована, а затем уже административное и уголовное преследования».

Независимый политолог Дмитрий Витюшкин также считает, что за неприкосновенностью Ксении Недбайло, вероятно, стоят очень влиятельные люди. «Она, похоже, не по своей инициативе препятствует оппозиционным кандидатам. Возможно, ей дали отмашку какие-то более влиятельные люди в Петербурге, причем не только ее это касается, но и других подобных граждан. Такие муниципалитеты, как "Екатерингофский", будут стоять до последнего и тянуть время»,— заявил эксперт.

Олег Дилимбетов