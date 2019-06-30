Члена ГИК не пустили в МО «Екатерингофский» для проверки работы

К скандальному МО «Екатерингофский» 29 июня пришла член Горизбиркома с правом решающего голоса Екатерина Фесик. Она рассказала, что в помещение ее не пустили. В партии «Справедливая Россия», членом которой является госпожа Фесик, сообщили, что при этом присутствовал полицейский.

По данным очевидцев, сперва дверь избиркома не открывалась, а потом оттуда вышел крупный охранник, за которым стояла председатель ИКМО Ксения Недбайло. Мужчина пытался силой закрыть дверь, которую гостья придерживала ногой. Позднее госпожа Недбайло заявила, что ГИК — это «параллельная» избирательная комиссия и пускать в здание муниципалитета ее члена не будут.

Напомним, ранее “Ъ-СПб” писал, что Горизбирком подал обращения в Следственный комитет и прокуратуру. Он потребовал проверить работу МО «Екатерингофский», а также нескольких других ИКМО. В случае выявления нарушений будут приняты меры, в том числе уголовного характера.

Олег Дилимбетов