Глава петербургского штаба Навального сообщил, что на него напали

В Санкт-Петербурге напали на руководителя регионального штаба Алексея Навального Александра Шуршева. По его словам, на него напали в подворотне около избирательной комиссии муниципального округа Екатерингофский.

«Телефон разбит, руки и колени в крови. Но жив. К 12 иду в горизборком на рассмотрение жалобы по Екатерингофскому»,— написал господин Шуршев в Twitter.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге пройдут выборы губернатора и депутатов муниципальных собраний. Господин Шуршев подавал жалобу на работу избиркома в округе Екатерингофский. Он называл выборы «тайными», потому что комиссия не информирует жителей о предстоящем голосовании.

Сейчас в Санкт-Петербурге находится рабочая группа из десяти сотрудников Центризбиркома России, который получил жалобы на нарушения в деятельности муниципальных избирательных комиссий города. Сотрудники ЦИКа проведут «мониторинг деятельности» избирательных комиссий, а также окажут «организационную и методическую помощь» Горизбиркому, сообщили в комиссии.