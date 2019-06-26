В ГИК подтвердили нарушения в избирательной комиссии МО «Екатерингофский»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия установила факт нарушений в отношении ИКМО «Екатерингофский». Об этом со ссылкой на члена ГИК Екатерину Фесик сообщила «Фонтанка.ру».

Основанием для подобного решения послужили незаконные действия муниципального избиркома, а именно: несвоевременно предоставленные документы об объявлении выборов и несовпадение фактического адреса расположения ИКМО с записанным в ЕГРЮЛ. На председателя избирательной комиссии Ксению Недбаеву составлен административный протокол с возможными санкциями — увольнением и штрафом в размере до 2 тыс. рублей.

Позднее «Интерфакс» сообщил, что в среду, 26 июля, Горизбирком рассмотрел жалобы также в отношении МО «Ржевка», «Пискаревка» и «Сергиевское».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что нарушения процедуры проведения выборов в муниципальные советы были обнаружены в 12 муниципальных округах.

Кроме этого, сообщалось о нападении возле ИКМО «Екатерингофский» на руководителя петербургского штаба Алексея Навального.