Healthy Food испытывает последствия массовых отравлений

После массовых отравлений в Москве продавец готовой еды пытается договориться с пострадавшими. Как сообщили источники «Коммерсантъ FM», организация Healthy Food обсуждает возможность компенсаций, а также предлагает попавшим в больницы еду. По данным Роспотребнадзора, количество отравившихся продукцией из вендингового аппарата выросло в два раза, до 65 человек. Большинству поставлен диагноз «Острая кишечная инфекция». Сами пострадавшие не исключают и подачи коллективного иска в суд. На какие компенсации они могут рассчитывать? Тему продолжат Анна Пестерева и Яна Лубнина.

«Всем привет из больницы! Я жива. Лечение и реабилитация предстоят еще долгими», — написала одна из отравившихся «полезной едой» в Facebook. Обед на работе десяткам офисных работников сорвал все планы. Вместо встреч с друзьями — вызов скорой и экстренная госпитализация. Кого-то медики, перепутав кишечную инфекцию с приступом аппендицита, даже прооперировали.

Роспотребнадзор расследует обстоятельства случившегося. Служба выяснила, что все пострадавшие ели перед этим блюда, приготовленные компанией Healthy Food — они продаются через вендинговые автоматы в бизнес-центрах. Пока что выводы о причинах отравления делать рано, но рабочие версии есть, рассказала «Коммерсантъ FM» начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Москва Нона Фомкина: «Большинство из пострадавших употребляли сэндвичи с тунцом.

В их состав входит соус, который готовился этой компанией самостоятельно, то есть он не промышленного производства.

И его готовили из сырых яиц. Это пока рабочая версия. Но, естественно, мы проверяем и другие продукты».

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Пострадавшие уже создали общий чат в WhatsApp, в котором обсуждают дальнейшие действия. Как стало известно «Коммерсантъ FM», производитель еды Healthy Food пытается спасти ситуацию и договаривается индивидуально с каждым, предлагая оплатить лекарства и бесплатно прислать еду. Тем, кто настаивает на компенсациях, обещают решить и этот вопрос. В соцсетях компании, тем временем, грозят коллективным иском.

Однако в России это пока не очень популярный инструмент, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро КИАП Андрей Корельский. И крупных сумм ждать не стоит. Если в США и Европе счет идет на миллионы долларов, то на родине компенсация исчисляется десятками тысяч рублей. Но так ответчик будет активнее искать компромисс, уверен Андрей Корельский: «Есть большая угроза для компании нарваться на такие споры, и не дай бог, их довести до рассмотрения по существу. Поэтому, как правило, такие дела очень часто заканчиваются мировыми процедурами, отступными. Ведь компания понимает вину, старается договориться на определенные суммы компенсаций.

Ведь если суд состоится и будет доказана вина, то сумма выплат окажется еще больше.

Кроме того, компания понесет не только финансовые риски, но и репутационные».

Компания Healthy Food за несколько дней, прошедших с начала скандала, не опубликовала официального обращения ни на сайте, ни в своих соцсетях. В начале недели пресс-служба выпустила небольшой комментарий, где сообщала о внутренней проверке. Глава компании Дмитрий Пронин выразил пострадавшим сочувствие и отметил, что для него сейчас тоже непростой период. «Я могу или потерять все, или полностью снять с себя обвинения», — сказал он в интервью журналу Forbes.

Насколько велик риск повторения подобного инцидента? Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов считает, что гарантировать безопасность невозможно, а государство и так жестко регулирует сферу общественного питания, но этого недостаточно: «С точки зрения приготовления этой продукции, думаю, принципиально нового регулирования не нужно. Я более чем уверен, что те нормативы, которые есть, даже избыточны. Вместе с тем, это может произойти и происходит и в ресторанах, и при покупке салата в обычном магазине. В данном случае, вероятно, это связано с тем, что имел место недостаточный контроль и аудит поставщиков, и из-за этого появилась зараженная продукция».

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что компания Healthy Food не уведомляла инстанцию о своем бизнесе. Поэтому и проверки там не проводились. При этом бренд существует уже десять лет.

Ранее Владимир Путин подписал закон о коллективных исках. Претензия считается таковой, если к ней присоединились минимум 20 человек.