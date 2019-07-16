Роспотребнадзор начал проверку автоматов Healthy Food после отравления 28 человек

Управление Роспотребнадзора по Москве организовало проверку после того, как 28 человек отравились едой из вендинговых автоматов Healthy Food, установленных в столичных бизнес-центрах. С предварительным диагнозом сальмонеллез были госпитализированы 17 офисных сотрудников, сообщает пресс-служба ведомства.

Эпидемиологическое расследование началось в ночь на 16 июля. Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что все пострадавшие употребляли готовые продукты из автоматов Healthy Food. Случаи острого отравления были зафиксированы по 20 адресам в шести административных округах Москвы. После этого прошла проверка производственного цеха ООО «Хэлфи Фуд Продакшен» на юго-востоке Москвы. Были обнаружены многочисленные нарушения, в том числе:

сырье и готовая продукция хранятся вместе;

часть холодильников неисправна;

просрочка и обезличенное сырье хранятся вместе;

на готовые салаты продлены сроки годности.

В итоге Роспотребнадзор опечатал цех и кафе Healthy Food в торговом центре «Афимолл Сити». Также были закрыты 15 вендинговых автоматов Healthy Food в офисах и фитнес-центре в Центральном, Западном, Северном и Юго-Западном административных округах.

Представитель компании Валентина Черных сообщила «РИА Новости», что из-за инцидента сеть кафе Healthy Food приостановила производство продукции. Компания проводит масштабную проверку сырья с участием независимых экспертов.