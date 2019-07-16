16 июля, вторник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Роспотребнадзор начал проверку автоматов Healthy Food после отравления 28 человек

Управление Роспотребнадзора по Москве организовало проверку после того, как 28 человек отравились едой из вендинговых автоматов Healthy Food, установленных в столичных бизнес-центрах. С предварительным диагнозом сальмонеллез были госпитализированы 17 офисных сотрудников, сообщает пресс-служба ведомства.

Эпидемиологическое расследование началось в ночь на 16 июля. Сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что все пострадавшие употребляли готовые продукты из автоматов Healthy Food. Случаи острого отравления были зафиксированы по 20 адресам в шести административных округах Москвы. После этого прошла проверка производственного цеха ООО «Хэлфи Фуд Продакшен» на юго-востоке Москвы. Были обнаружены многочисленные нарушения, в том числе:

  • сырье и готовая продукция хранятся вместе;
  • часть холодильников неисправна;
  • просрочка и обезличенное сырье хранятся вместе;
  • на готовые салаты продлены сроки годности.

В итоге Роспотребнадзор опечатал цех и кафе Healthy Food в торговом центре «Афимолл Сити». Также были закрыты 15 вендинговых автоматов Healthy Food в офисах и фитнес-центре в Центральном, Западном, Северном и Юго-Западном административных округах.

Представитель компании Валентина Черных сообщила «РИА Новости», что из-за инцидента сеть кафе Healthy Food приостановила производство продукции. Компания проводит масштабную проверку сырья с участием независимых экспертов.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя