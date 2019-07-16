Healthy Food оказалась не такой здоровой

Почти 30 человек отравились едой из вендинговых автоматов. Половину пострадавших госпитализировали в инфекционные стационары с острой кишечной инфекцией. Все отравившиеся — работники столичных офисов.

Управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование. По словам Людмилы Соколовой, замначальника отдела надзора за питанием населения службы, специалисты выявили нарушения в процессе хранения и приготовления пищи: «Цех по производству данной продукции находится в Юго-Восточном административном округе столицы на территории промышленной зоны. Там установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Также санитарно-техническое состояние производственных помещений неудовлетворительно.

В частности, набор производственных помещений не соответствует объему выпускаемой продукции, а часть используемого холодильного оборудования находится в неисправном состоянии.

Отмечается совместное хранение сырья и готовой продукции. На хранении находится как просроченная продукция, так и обезличенное сырье».

Роспотребнадзор изъял у компании Healthy Food около 3 т продуктов, а также опечатал производственный цех.

Кто отвечает за последствия массового отравления? Гендиректор компании DC-Daily, которая тоже продает свои товары через вендинговые автоматы, Илья Филимонов объяснил «Коммерсантъ FM», какие есть требования к качеству продуктов и кто следит за этим: «Перед запуском производство проходит все необходимые проверки органов санэпидемстанции. Там учитывается все — от расположения оборудования до разделения и хранения продукции и сырья. Без соблюдения этих норм в принципе невозможно пройти предварительные проверки перед открытием. После этого идет ежедневная работа по производству еды. Это в большей степени ресторанный формат, потому что, например, все салаты собираются вручную. И все это в машинах с соблюдением температурного режима развозится по точкам, загружается и продается. Каждый день мы проверяем всю сеть, привозим новый товар и забираем тот, срок нахождения которого в холодильнике превысил 48 часов».

В компании Healthy Food заявили, что начали масштабную проверку после сообщений об отравлении москвичей и сотрудничают с Роспотребнадзором. Пострадавшие смогут получить небольшие компенсации — около 10-15 тыс. руб., отмечает юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов. Но, по его словам, даже при небольших выплатах доказать понесенный вред будет непросто: «Потребитель не совсем защищен: в рамках правового механизма необходимо представить какие-то подтверждения, например, чеки, которые очень редко кто оставляет.

Доказать факт того, что отравление произошло из-за данной продукции, крайне сложно, нужно проводить много исследований и экспертиз.

Единственным потенциальным косвенным аргументом может быть исследование Роспотребнадзора с выявлением явных нарушений. Тогда потребитель может требовать от продавца компенсации как морального, так и финансового вреда, связанного, например, с тем, что человек брал больничный, покупал медикаменты и прочее».

Последнее время все больше товаров реализуется через вендинговые автоматы. Этот рынок сейчас составляет десятки миллиардов рублей и имеет большие перспективы для роста, отмечает гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. По его мнению, такие скандалы могут бить по репутации не одной компании, а всего сектора: «По количеству вендинговых аппаратов на душу населения у России есть потенциал многократно нарастить объем. Мы в этом смысле отстаем от передовых стран на несколько порядков, на текущий момент этот рынок исчисляется десятками или, возможно, даже сотнями миллиардов рублей с точки зрения оборота по всей стране. Но надо понимать, что он сейчас разрознен, крупных игроков пока нет. В основном обслуживание и установка автоматов является сферой малого и среднего бизнеса, то есть это небольшие компании, численность персонала в которых в лучшем случае составляет несколько десятков человек. В условиях достаточно активной борьбы с киосками и ларьками, которая происходила в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, вендинговые аппараты остаются единственным цивилизованным способом приобретения товаров. Сейчас автоматы являются в какой-то степени безальтернативным вариантом покупки еды в офисах».

Какие нарушения были обнаружены Читать далее

В Роспотребнадзоре также опечатали все вендинговые автоматы, через которые продавалась продукция компании Healthy Food. В ведомстве отметили, что эпидемиологическое расследование продолжается.

Анна Пестерева