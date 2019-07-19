Иркутская область получит 14 млрд рублей на помощь пострадавшим от наводнения

Правительство России выделило 14,1 млрд руб. из резервного фонда на помощь пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев в четверг.

Согласно распоряжению, 10,8 млрд руб. пойдут на покупку жилья для граждан, оставшимся без крова, еще 3,3 млрд руб. — на капитальный ремонт поврежденных жилых домов. Господин Медведев поручил Минстрою России проконтролировать эффективность использования бюджетных средств и отчитаться до февраля 2020 года.

25 июня из-за сильных дождей в Иркутской области началось наводнение, затопившее около 110 населенных пунктов. В июле президент России Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Всего вода зашла почти в 11 тыс. жилых домов, в которых проживают 38 тыс. человек. Больше всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск. К утру 18 июля подтопленными оставались 44 дома в Тулуне. Власти Иркутской области оценивали предварительный ущерб от паводка в 31 млрд руб.

Подробности — в материале “Ъ-Сибирь” «Иркутскому наводнению повысили ранг»

Илья Галагуз