Иркутскому наводнению повысили ранг

Наводнению в Иркутской области указом президента страны Владимира Путина присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Глава государства распорядился установить особый уровень реагирования на трагедию и профинансировать из федерального бюджета строительство или приобретение жилья гражданам, у которых в результате наводнения оно признано непригодным для проживания. Напомним, наводнение унесло жизни 20 человек, 15 числятся пропавшими без вести. Около 33 тыс. человек частично или полностью потеряли имущество. По предварительной оценке, материальный ущерб составил 29 млрд руб. В результате осмотров 3,5 тыс. жилых домов признаны не подлежащими восстановлению.



Как сообщила пресс-служба главы региона, о предварительной сумме материального ущерба, нанесенного водной стихией, губернатор Иркутской области Сергей Левченко проинформировал президента страны Владимира Путина на совещании, которое глава государства провел в среду с членами правительства РФ. Сумма эта составила 29 млрд руб. «Из 9135 жилых домов, обследованных в настоящее время, 3489 домов не подлежат восстановлению, в 5826 домах ремонт возможен»,— сказал Сергей Левченко. Люди продолжают получать выплаты из федерального бюджета в размере 10 тыс. руб. на человека. На благотворительный счет от физических и юрлиц поступило 26 млн руб. Губернатор сообщил, что пострадавшим будут предлагать несколько вариантов жилья, «чтобы человек мог выбрать». «Это и выдача сертификатов, и покупка на вторичном рынке, и покупка нового жилья, и предоставление земельных участков с выделением средств на строительство домов. Мы будем предоставлять временное жилье, чтобы люди могли этот период переждать»,— сказал Сергей Левченко журналистам по итогам совещания.

В среду же Владимир Путин подписал указ, которым наводнению в Иркутской области присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Напомним, наводнение началось 25 июня, когда в результате сильных дождей реки начали выходить из берегов. Затоплено более 100 населенных пунктов, около 33 тыс. человек частично или полностью лишились имущества. Погибли 20 человек, 15 жителей региона числятся пропавшими без вести. «Постановляю считать наводнение на территории Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования»,— отмечается в указе, текст которого размещен на сайте Кремля. Глава государства поручил правительству выделить из федерального бюджета средства на капитальный ремонт поврежденного жилья, а также профинансировать строительство или приобретение жилья для граждан, чьи дома признаны непригодными для проживания. Также президент приказал привлечь к ликвидации чрезвычайной ситуации «Вооруженные силы РФ, другие войска и воинские формирования».

По сообщению ГУ МЧС по Иркутской области, ликвидацией последствий ЧС занимаются 3,5 тыс. человек. В их распоряжении 577 единиц техники и 81 плавсредство. Вместе со спасателями работают волонтеры. По данным регионального управления МЧС, на пострадавшие территории прибыли около 1,1 тыс. добровольцев и волонтеров. «Только за последние сутки организованными добровольными командами было расфасовано и роздано 9 т гуманитарной помощи, более 6 т бутилированной воды»,— отмечается в сообщении ведомства.

Тем временем на территории Тулуна уровень воды в реке Ия продолжает падать. По данным на 16:00 четверга, он составлял 643 см, понизившись за предыдущие восемь часов на 25 см. Таким образом, вода ушла ниже критической отметки в 700 см. В городе остаются подтопленными восемь социально значимых объектов, 143 улицы протяженностью больше 60 км, семь садоводств, три АЗС. В Тулуне работают пять пунктов временного размещения, в них находятся 373 человека. Оценкой последствий наводнения занимаются шесть групп специалистов. Ими обследовано больше 1,1 тыс. подворий и девять многоквартирных домов.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на четверг, продолжится повышение уровня воды на трех реках. При этом на реке Иркут в районе села Баклаши вода может дойти до критической отметки в 480 см. Повышение уровня воды спрогнозировано и на реках Китой и Ока вблизи сел Китой и Ухтуй.

Екатерина Еременко, Иркутск