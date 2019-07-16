Нижнеудинский мэр подал в отставку

Мэр Нижнеудинского района Сергей Худоногов, которого после видео в соцсетях о том, как на его участке в первоочередном порядке спецтехника устраняет последствия сильного наводнения, потребовал уволить вице-премьер Виталий Мутко, подал в отставку. Районная дума собралась на внеочередное заседание и одобрила заявление главы района, в котором он указал, что покидает должность по состоянию здоровья. Ранее следственный комитет возбудил против Сергея Худоногова уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.

Вчера стало известно, что мэр Нижнеудинского района Сергей Худоногов ушел в отставку. Заседание районной думы, на которой было рассмотрено заявление мэра, состоялось 13 июля. Как сообщили “Ъ” в райдуме, заседание было внеочередным. Господин Худоногов попросился в отставку по состоянию здоровья. На заседании думы присутствовали 17 из 19 депутатов. Из них 14 проголосовали за отставку мэра, еще трое воздержались.

За день до этого, 12 июля, СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении Сергея Худоногова по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций). В следственный орган с просьбой проверить господина Худоногова обратился губернатор Иркутской области Сергей Левченко, после того как вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка в регионе, потребовал увольнения мэра. Такое заявление господин Мутко сделал, увидев в соцсетях видеоролик. Автор видео снял, как коммунальщики откачивают воду и расчищают территорию возле коттеджа в Нижнеудинске. В ролике утверждалось, что коттедж принадлежит Сергею Худоногову и работы на его территории ведутся в первоочередном порядке. «Посмотрите, сколько коммунальщиков на него работают. Когда люди тонут, просят помощи, у него полная ограда народу»,— возмущался автор публикации.

Нижнеудинский район одним из первых встретил сильное наводнение, начавшееся в регионе 25 июня в результате сильных дождей и таяния снега в горах. Сергей Худоногов руководит муниципалитетом с 1994 года. Сам он заявил, что его участок, на котором нет коттеджа, а только огород и баня, так же, как и у остальных, был затоплен наводнением. «Вообще, никакой дом я не спасал, дома у меня нет. Огород есть, картошка есть. Спасать, кроме картошки, мне нечего. Все как было разваленным, так разваленное и лежит»,— сказал господин Худоногов.

Мэр Нижнеудинского района не первый глава муниципалитета, понесший ответственность за наводнение. Ранее прокуратура по итогам проверки исполнения органами местного самоуправления требований законодательства о защите населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций возбудила дела об административном правонарушении в отношении мэра Тайшетского района Александра Величко и главы Шелеховского муниципального образования Владимира Лупекина. Также ведомством внесены представления в адрес мэров города Тулуна (Тулунский район) и города Нижнеудинска, а также нескольких глав сельских поселений. Им указано на то, что они несвоевременно и ненадлежащим образом информировали население о приближающемся стихийном бедствии.

Иркутский политолог Юрий Пронин считает, что дело Сергея Худоногова — особый случай, выделяющийся из остальных. «Это не тот случай, когда мэра наказывают за то, что он что-то не сделал, не предупредил, не предпринял. Он не вписывается в общую закономерность»,— сказал “Ъ” Юрий Пронин. Мэр города Саянска Олег Боровский назвал ситуацию вокруг Нижнеудинского мэра «глупейшей». «Человек 30 лет отработал, не знаю, насколько правдива информация, что он использовал технику для откачки воды у своего коттеджа, знаю, что коттеджа у него нет»,— сказал “Ъ” господин Боровский. Он добавил, что знает Сергея Худоногова давно и не верит, что тот на такое способен. «В ситуации никто не разобрался, тут же исключили из партии. Это бесчеловечно»,— заключил мэр Саянска.

Екатерина Еременко, Иркутск