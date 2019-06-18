Александр Шестун порезал руки на заседании суда

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун порезал себе руки во время заседания в Гарнизонном военном суде, сообщила в Facebook председатель общественного комитета «Свободу Шестуну» Влада Русина. Заседание экстренно прервали, а Александра Шестуна — госпитализировали. О его состоянии пока ничего не сообщается.

Господин Шестун вышел на видеосвязь с судом из СИЗО «Матросская Тишина». Перед тем как порезать руки, господин Шестун заявил, что его дело — это месть за арест «банды из 10 прокуроров, где главарь — сын генпрокурора Артем Чайка» и за разоблачение главы экономического управления ФСБ Ивана Ткачева. «Более года я подвергаюсь пыткам и избиениям, находясь за решеткой без единого доказательства вины. Мою многодетную семью лишили жилья и средств к существованию. У меня остается только один козырь, один "патрон" — моя жизнь!» — сказал он.

Напомним, в апреле 2018 года Александр Шестун опубликовал на своем YouTube-канале ролик, в котором обращался к президенту Владимиру Путину и рассказывал об угрозах со стороны властей Подмосковья и ФСБ. Летом того же года его обвинили в превышении должностных полномочий. Позже обвинения переквалифицировали на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), и незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 289 УК РФ). Политик находится в СИЗО «Матросская Тишина».

О развитии дела — в публикации “Ъ” «Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов».