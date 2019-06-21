ВЭБ через арбитраж в Стокгольме требует от Украины компенсировать потери «дочки»

ВЭБ подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине с требованием возместить все убытки, причиненные Проминвестбанку — дочерней компании ВЭБа. По мнению ВЭБа, Украина нарушила все гарантии, предоставленные ею в инвестиционном соглашении.

«Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию, и ВЭБ взыщет с Украины все причиненные банку убытки»,— приводятся в сообщении госкорпорации слова старшего вице-президента правового блока ВЭБа Игорь Краснова (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, в конце января Верховный суд (ВС) Украины принял решение отклонить апелляционные жалобы на арест активов украинских дочерних банков ВЭБа, Сбербанка и ВТБ. Также ВС Украины дал разрешение на выполнение решения Арбитражного суда Гааги о взыскании с РФ компенсации $140 млн за счет имущества указанных банков.

Подробнее — в материале “Ъ” «Госбанки отдадут долг родины».