СПЧ призвал избирком допустить всех сдавших необходимое количество подписей кандидатов

Комиссия по избирательным правам Совета по правам человека (СПЧ) призвала Мосгоризбирком зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Мосгордумы, сдавших необходимое количество подписей. Такое решение было названо справедливым. Сегодня, 18 июля, оппозиционные кандидаты провели уже четвертую акцию протеста на Трубной площади с требованием регистрации.

«В конечном счете именно избирателям принадлежит решающее слово при определении состава Московской городской думы»,— говорится в заявлении СПЧ. Члены комиссии считают, что процедуры проверки подписей, которые стали основаниями для отказа в регистрации ряду кандидатов, остаются непрозрачными и закрытыми для общественного контроля.

«Таким образом, может игнорироваться воля тысяч избирателей, выразивших согласие с регистрацией конкретных лиц в качестве кандидатов. Представляется, что данные нормы могут быть предметом рассмотрения в Конституционном суде Российской Федерации»,— говорится в заявлении.

Напомним, по результатам проверки подписей 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы получили отказ. Кандидатами в депутаты Мосгордумы зарегистрированы 233 человека: 62 самовыдвиженца и 171 по партийным спискам.

Сегодня на Трубной площади состоялся четвертый митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов. В акции, по оценкам «Новой газеты», на 19:10 приняло участие около 150 человек. В 21:30 «МБХ Медиа» оценило численность мероприятия в 500 человек.

На 20 июля запланирован санкционированный митинг на проспекте Сахарова в Москве с требованием пересмотра отказов в регистрации оппозиционным кандидатам.

Подробнее об отказе в регистрации оппозиционных кандидатов читайте в публикации “Ъ” «Мосгоризбирком прибавил в безотказности».