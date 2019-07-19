Депутаты зацепили AmEx

Закон об обеспечении бесперебойности платежей по картам в РФ принимается в невероятной спешке — на дату планировавшегося второго чтения уже назначено третье. Вместе с тем формулировки нынешнего варианта могут поставить вне закона корпоративные карты платежной системы American Express на территории России. По данным “Ъ”, в компании «изучают возможные юридические последствия».

Госдума 18 июля приняла во втором чтении законопроект об обеспечении бесперебойности платежей по картам на территории РФ. Депутаты оставили в законе основные спорные положения, которые активно обсуждались участниками рынка после первого чтения. Речь идет о фактическом запрете иностранным платежным системам (ИПС) блокировать платежи по картам российских банков на территории РФ в случае попадания под санкции (см. “Ъ” от 12 июля), а также о штрафах для процессинговых компаний за приостановление в одностороннем порядке расчетов таких банков (см. “Ъ” от 17 июля).

Накануне Национальная платежная ассоциация (НПА) направила письмо министру финансов Антону Силуанову (с ним ознакомился “Ъ”). В письме говорится, что закон вносится ко второму чтению «в экстренном порядке, без обсуждения с участниками рынка, тщательного анализа последствий…». В Минфине оперативно получить комментарий не удалось.

Действительно, законопроект проводится через Госдуму в ускоренном режиме. Исходно предполагалось, что в окончательной редакции поправки будут приняты в осеннюю сессию. Потом было решено уложиться до конца весенней сессии, и второе чтение назначили на 23 июля. Но неожиданно оно было перенесено на 18 июля, а на 23-е поставили уже третье чтение. Еще 17 июля должно было состояться обсуждение на площадке ассоциации банков «Россия» (АБР), но его отменили. Последний раз поправки обсуждались в АБР 3 июня, но, по словам присутствовавших на заседании, аргументы участников рынка услышаны не были.

«Проблема в том, что закон не обсуждается с участниками рынка и из-за этого могут возникать различные трактовки отдельных его положений»,— заявила “Ъ” исполнительный директор НПА Мария Михайлова. В качестве примера в письме говорится, что «существует риск, что в рамках правоприменения норм законопроекта может быть запрещено (в рамках регулирования совершенно иной области — иностранных сервисов по типу WeChat) использование корпоративных кредитных карт American Express, которые не несут в себе расчетных рисков и используются на российском рынке в основном филиалами иностранных компаний».

Речь идет о статье, которая вводит «запрет приема на территории РФ электронных средств платежа, предоставленных иностранным поставщиком платежных услуг клиентам, личным законом которых считается право РФ».

Впрочем, глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил, что указанная статья относится только к электронным кошелькам, а не к American Express.

Карты платежной системы American Express для физлиц выпускает банк «Русский стандарт». «В России все трансакции по картам физических лиц платежной системы AmEx, которые выпускает банк, проходят через НСПК, соответственно, влияния инициатива не окажет»,— пояснили там, уточнив, что корпоративные карты AmEx банк не выпускает. Корпоративные карты платежной системы American Express выпускает головное подразделение, а российский Америкэн Экспресс банк выступает распространителем. Таким образом, корпоративные карты AmEx, выданные российским клиентам, могут попасть под действие закона. В American Express не смогли предоставить комментарий “Ъ”. Но источник сообщил, что в компании «обратили внимание на это положение закона и сейчас изучают возможные юридические последствия его принятия».

Корпоративные карты других иностранных платежных систем — Visa, MasterCard, JCB — не попадут под действие закона, потому что их выпускают российские банки—члены платежных систем.

Эксперты оценивают этот рынок как очень перспективный. По данным Банка России на 31 марта 2019 года, в РФ насчитывается 3,3 млн корпоративных карт против 270 млн карт для физлиц, но оборот по каждой из них был почти в четыре раза выше. Таким образом, этот инструмент в России занимает чуть больше 1% рынка, в то время как в Европе их доля достигает 20%.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева